Политика

Политика СегодняПолитика СегодняАмериканский сенатор Майк Ли получил визу в Россию

В соответствии с существующей процедурой посольство РФ в Вашингтоне оформило визы сенатору Майку Ли и сопровождающим его лицам. Ранее издание Politico сообщило, что сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли планировал отправиться в РФ на текущей неделе, однако российскую визу до сих пор не получил.
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Сенатор США получил российскую визу

РЕН ТВвчера в 19:09

Американский сенатор от штата Юта получил российскую визу

RT на русскомвчера в 19:25

Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу

Интерфаксвчера в 19:25

Посольство России сообщило о выдаче визы американскому сенатору Майку Ли

РБКвчера в 20:01

Американскому сенатору Майку Ли оформили визу в Россию

РИА Новостивчера в 19:06

Посольство России подтвердило выдачу визы американскому сенатору Майку Ли

ТАССвчера в 19:14

СМИ: американскому сенатору Майку Ли выдали российскую визу

Московский Комсомолецвчера в 19:10
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
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