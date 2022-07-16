Представители компании в очередной раз поверхностно охватили всё семейство Arc Alchemist, напомнив, что в него будут входить видеокарты серий Arc 7, Arc 5 и Arc 3, а также они показали младшую модель Arc A380 в исполнении Gunnir, продажи которой уже начались в Китае, и ещё мельком показали старший, но не флагманский ускоритель Arc A750 в эталонном исполнении.