Правительство Японии призвало Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. сохранить доли в российском проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» и после решения властей России сменить оператора, сообщает газета Nikkei.
Представители компании в очередной раз поверхностно охватили всё семейство Arc Alchemist, напомнив, что в него будут входить видеокарты серий Arc 7, Arc 5 и Arc 3, а также они показали младшую модель Arc A380 в исполнении Gunnir, продажи которой уже начались в Китае, и ещё мельком показали старший, но не флагманский ускоритель Arc A750 в эталонном исполнении.