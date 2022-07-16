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Американский сенатор Рэнд Пол призвал перестать брать в НАТО постсоветские страны

Американский сенатор от Кентукки Рэнд Пол призвал перестать брать в НАТО постсоветские страны.
Lenta.ru
Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс.
РИА Новости
Из постсоветских стран в НАТО в 2004 году вступили Латвия, Литва, и Эстония.
News.ru
По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасностью.
РИА Новости

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Американский сенатор Рэнд Пол призвал перестать брать в НАТО постсоветские страны
Lenta.ru21:07
В сенате США призвали не брать в НАТО постсоветские страны
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Американский сенатор призвал больше не брать в НАТО постсоветские страны
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В сенате США предположили, что в НАТО больше не примут постсоветские страны
Live2420:31
Сенатор Рэнд Пол призвал больше не принимать в НАТО бывшие страны СССР
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Сенат США: оставшиеся страны бывшего СССР больше не примут в НАТО
Pravda.Ru20:40
Сенатор Рэнд Пол: НАТО больше не будет принимать в свои ряды страны, входившие в СССР
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