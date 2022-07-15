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Американский сенатор Рэнд Пол призвал перестать принимать в НАТО страны бывшего СССР

Оставшиеся вне Североатлантического альянса постсоветские страны не будут приняты в состав НАТО, предположил
 сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative.
РИА Новости
Из постсоветских стран в НАТО в 2004 году вступили Латвия, Литва, и Эстония.
News.ru
Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс.
РИА Новости
В свою очередь, в МИД напоминали, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
РИА Новости

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Сенатор США Рэнд Пол призвал перестать принимать в НАТО постсоветские страны
Lenta.ru23:54
Американский сенатор Пол призвал не принимать постсоветские страны в состав НАТО
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Сенат США: оставшиеся страны бывшего СССР больше не примут в НАТО
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В сенате США предположили, что в НАТО больше не примут постсоветские страны
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Сенатор Рэнд Пол призвал больше не принимать в НАТО бывшие страны СССР
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Американский сенатор Рэнд Пол призвал перестать принимать в НАТО страны бывшего СССР
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