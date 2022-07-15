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Американский сенатор Рэнд Пол призвал перестать принимать в НАТО страны бывшего СССР

Страны постсоветского пространства, которые еще не входят в НАТО, не примут в Североатлантический альянс, предположил сенатор США Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative
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Известия
В 2004 году, в рамках пятого расширения НАТО, в организацию вступили бывшие советские республики Латвия, Литва и Эстония.
РИА Новости
«Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», - отметил политик.
Аргументы и Факты
На июньском саммите НАТО в альянс официально пригласили Швецию и Финляндию.
РИА Новости

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Сенатор Рэнд Пол призвал больше не принимать в НАТО бывшие страны СССР
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