«Газпром» сообщил, что 15 июля попросил Siemens дать документы, которые позволят вывезти газотурбинный двигатель для «критически важного объекта» газопровода «Северный поток» — компрессорной станции «Портовая» (расположена в районе Выборга).
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки войск на Украине поручил усилить действия российских военных группировок "Юг" и "Центр" для исключения возможности Вооруженных сил Украины наносить массированные ракетные удары по городам Донбасса и других регионов.
В интервью Financial Times Устенко сообщил, что Министерство юстиции Украины намерено подать иски против банков в МУС после завершения нынешнего конфликта, и что украинские спецслужбы уже собирают информацию о поддержке западными финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности.