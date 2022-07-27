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Американский сенатор Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем нефти из России

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио подготовил законопроект о санкциях за перевозку нефти и СПГ из России в Китай, сообщает
 агентство Блумберг со ссылкой на заявление автора инициативы.
РИА Новости
По информации агентства, данный законопроект поддержали сенаторы Рик Скотт (от штата Флорида) и Кевин Крамер (от штата Северная Дакота).
Газета.Ru
Прекращение поставок российской нефти в Китай может привести к тому, что КНР включится в конкуренцию за нефть Ближнего Востока и Африки, что в свою очередь может вызвать рост цен, предупреждает агентство.
РБК
Летом страны G7 начали обсуждать введение предельных цен на российскую нефть для того, чтобы урезать доходы Москвы, получаемые от экспорта.
РБК

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Американский сенатор Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем российской нефти
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Сенатор США Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем российской нефти
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Сенаторы США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти Китаю
Интерфакс20:09
Американский сенатор Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем нефти из России
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Сенаторы США требуют санкций в отношении продажи российской нефти Китаю
Московский Комсомолец20:40
Американский сенатор предложил ввести санкции за покупку Китаем нефти из России
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