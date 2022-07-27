РИА НовостиАмериканский сенатор Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем нефти из РоссииСенатор от Республиканской партии США Марко Рубио подготовил законопроект о санкциях за перевозку нефти и СПГ из России в Китай, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление автора инициативы.РИА НовостиПо информации агентства, данный законопроект поддержали сенаторы Рик Скотт (от штата Флорида) и Кевин Крамер (от штата Северная Дакота).Газета.RuПрекращение поставок российской нефти в Китай может привести к тому, что КНР включится в конкуренцию за нефть Ближнего Востока и Африки, что в свою очередь может вызвать рост цен, предупреждает агентство.РБКЛетом страны G7 начали обсуждать введение предельных цен на российскую нефть для того, чтобы урезать доходы Москвы, получаемые от экспорта.РБКЧитать далееСвернутьРамблерРамблерНародные новостиРосбалтАбзацФАНВоенное обозрениеКомсомольская правдаНациональная служба новостейLife.ruDaily StormREGNUMИзвестияАргументы и ФактыОбщественная служба новостейГазета.RuНТВПолитРоссияВечерняя МоскваЦарьградПодробнее о событииАмериканский сенатор Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем российской нефтиLenta.ru00:39Сенатор США Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем российской нефтиRT на русском22:04Сенаторы США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти КитаюИнтерфакс20:09Американский сенатор Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем нефти из РоссииРИА Новости21:11В Конгрессе США хотят ввести санкции против продажи российской нефти КитаюРосбалт20:59Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентСенаторы США требуют санкций в отношении продажи российской нефти КитаюМосковский Комсомолец20:40Американский сенатор предложил ввести санкции за покупку Китаем нефти из РоссииТАСС21:54Показать ещёОценить1,3KПоделиться