ИзвестияАмериканский спутник GeoEye-1 вел съемку Белгорода за три дня до удара УкраиныКоммерческий спутник GeoEye-1 американской компании Maxar осуществлял съемку над Белгородом всего за три дня до того, как Украина нанесла ракетный удар по городу.ИзвестияКак пишет издание, съемка города со спутника велась 30 июня.URA.RuКак сообщили в Минобороны России, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями.РИА НовостиВсе три ракеты были уничтожены в воздухе.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияКапитал страныНародные новостиRostov gazetaРЕН ТВЦарьградLive24ФАНВечерняя МоскваАргументы и ФактыLife.ruГазета.RuiReactorRT на русскомБел.РуПодробнее о событииАмериканский спутник GeoEye-1 снимал Белгород за три дня до ракетного удара ВСУВоенное дело07:49Американский спутник GeoEye-1 снимал Белгород за три дня до украинского ракетного удараРИА Новости06:47Самое цитируемоеРИА Новости сообщило о съемке Белгорода за 3 дня до обстрела американским спутникомLenta.ru07:38Коммерческие спутники из США снимали Белгород за три дня до удара ВСУРЕН ТВ07:17РИА «Новости»: американский спутник GeoEye-1 снимал Белгород за три дня до удара по городуГазета.Ru07:15РИА Новости: коммерческий спутник США снимал Белгород 30 июняRT на русском07:03За три дня до обстрела с Украины Белгород снимал американский спутникБел.Ру07:42Показать ещёОценить1KПоделиться