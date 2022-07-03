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Американский спутник GeoEye-1 вел съемку Белгорода за три дня до удара Украины

Коммерческий спутник GeoEye-1 американской компании Maxar осуществлял съемку над Белгородом всего за три дня до того, как Украина нанесла ракетный удар по городу.
Известия
Как пишет издание, съемка города со спутника велась 30 июня.
URA.Ru
Как сообщили в Минобороны России, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями.
РИА Новости
Все три ракеты были уничтожены в воздухе.
Известия

Подробнее о событии

Американский спутник GeoEye-1 снимал Белгород за три дня до ракетного удара ВСУ
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Американский спутник GeoEye-1 снимал Белгород за три дня до украинского ракетного удара
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РИА «Новости»: американский спутник GeoEye-1 снимал Белгород за три дня до удара по городу
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