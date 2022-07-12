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Американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара ВСУ

За три дня до удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке американский спутник Worldview-2 снимал город.
Известия
Сообщается, что съемка производилась 8 июля.
НТВ
Съемка производилась 8 июля, а в результате ракетного удара 11 июля, по данным местных властей, семь человек погибли и 40 ранены.
РИА Новости
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Новой Каховке накануне.
Москва 24

Подробнее о событии

Военный спутник сфотографировал Новую Каховку за 72 часа до удара
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Американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара ВСУ
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