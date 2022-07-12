ИзвестияАмериканский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара ВСУЗа три дня до удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке американский спутник Worldview-2 снимал город.ИзвестияСообщается, что съемка производилась 8 июля.НТВСъемка производилась 8 июля, а в результате ракетного удара 11 июля, по данным местных властей, семь человек погибли и 40 ранены.РИА НовостиВооруженные силы Украины нанесли удар по Новой Каховке накануне.Москва 24Читать далееСвернутьAvia.proAvia.proАргументы и ФактыРамблерPravda.RuЦарьградФАННародные новостиАбзацРоссийская газетаDiscover24Телеканал 360°Военное обозрениеГазета.RuРЕН ТВДума ТВНТВПодробнее о событииВоенный спутник сфотографировал Новую Каховку за 72 часа до удараAvia.pro06:09Американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара ВСУРИА Новости02:11Самое цитируемоеАмериканский спутник Worldview-2 провёл съёмку района Новой Каховки за три дня до удара ВСУВоенное обозрение02:49Американский спутник снимал Новую Каховку за три дня до удара из HIMARSНТВ02:23РИА «Новости»: спутник США Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удараГазета.Ru02:31Американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до атаки ВСУPravda.Ru02:26Спутник США снимал Новую Каховку перед ударом американскими ракетамиТВ Центр02:44Показать ещёОценить567Поделиться