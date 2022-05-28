Lenta.ruАмериканский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой 2022 годаАмериканский телеканал CBS заявил, что российский рубль — самая устойчивая и эффективная валюта в мире в текущем году.Lenta.ruСообщается, что после того, как с конца марта многие страны - импортеры российского газа начали выполнять требование РФ об оплате энергоносителей в рублях, российская валюта продемонстрировала заметный рост.ТАССОсновной причиной восстановления рубля, по словам журналистов, стало подорожание сырьевых товаров.Секрет фирмыУстойчивость рубля означает, что Россия «защищена от карательных экономических санкций, наложенных западными странами», отмечают опрошенные изданием аналитики.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruREGNUMИзвестияРЕН ТВiXBT.comФАНИА Красная ВеснаЯмал-МедиаПервое Студенческое агентствоИноСМИНовостной фронтПодробнее о событииCBC News назвал причины феноменального укрепления рубляSmotrim.ru03:33В США признали рубль самой устойчивой валютой в миреРЕН ТВ01:50Телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой валютой годаТАСС00:51Рубль стал самой устойчивой валютой года по версии телеканала CBSФАН01:09Американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой 2022 годаLenta.ru01:01CBS News назвал рубль самой устойчивой валютой 2022 годаLife.ru02:12«Необычная ситуация». В США назвали рубль самой крепкой валютой в миреСекрет фирмывчера в 08:24Показать ещёОценить47Поделиться