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Американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой 2022 года

Американский телеканал CBS заявил, что российский рубль — самая устойчивая и эффективная валюта в мире в текущем году.
Lenta.ru
Сообщается, что после того, как с конца марта многие страны - импортеры российского газа начали выполнять требование РФ об оплате энергоносителей в рублях, российская валюта продемонстрировала заметный рост.
ТАСС
Основной причиной восстановления рубля, по словам журналистов, стало подорожание сырьевых товаров.
Секрет фирмы
Устойчивость рубля означает, что Россия «защищена от карательных экономических санкций, наложенных западными странами», отмечают опрошенные изданием аналитики.
Говорит Москва

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