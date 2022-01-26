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Американский телеканал CNN обозначил Харьков городом России

Американский телеканал CNN в прямом эфире во вторник, 25 января, обозначил Харьков как российский город в сюжете о военных учениях России.
Lenta.ru
Ролик, который длился около 20 секунд, показали в прямом эфире телеканала перед интервью с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
РБК
В сюжете о месте проведения учений вооруженных сил России на протяжении 20 секунд значилось: «Харьков, Россия».
Эхо Москвы
На записи видны танки и другая техника в поле, установки разминирования местности, из чего неосведомленные зрители могли предположить, что российская армия передвигается по территории Харьковской области.
РИА Новости

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