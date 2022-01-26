На записи видны танки и другая техника в поле, установки разминирования местности, из чего неосведомленные зрители могли предположить, что российская армия передвигается по территории Харьковской области.
Как пишет Блумберг, один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над "пакетом мер" против РФ, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
«Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и т.д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!», — написал глава Чечни.
Блогер Эван Бласс (Evan Blass), также известный под ником @evleaks, опубликовал в Твиттере изображение и спецификации нового игрового смартфона Lenovo Legion с кодовым именем Halo, над которым сейчас работает китайская компания.