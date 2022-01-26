«Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и т.д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!», — написал глава Чечни.