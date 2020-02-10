Фильм вышел в эфир 25 и 26 января. Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

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