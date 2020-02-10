Политика

ИзвестияИзвестияАмериканский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Фильм вышел в эфир 25 и 26 января. Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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В США показали фильм, обвиняющий Обаму и Байдена по «делу Майдана»

РЕН ТВ06:01

Фильм «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» показали в Америке

Телеканал 360°09:44

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

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Авторы фильма в США обвинили демократов в организации провокаций на Майдане

Национальная служба новостей06:40

«Планировали убить Януковича»: В США признали участие в украинском госперевороте?

Царьград06:21

Ответный заход

Российская газета12:55

СМИ: в США показали фильм об убийствах на «майдане» с обвинениями в адрес Байдена и Обамы

ТАСС03:01
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Уголовное дело завели на «Свидетелей Иеговы» в Забайкалье

В Забайкалье следователи возбудили уголовное дело на местную религиозную организацию. Ее подозревают в экстремистской деятельности.
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Общество

Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте

В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки

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Футбол

ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака

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Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

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Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм

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