Политика
ИзвестияАмериканский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Фильм вышел в эфир 25 и 26 января. Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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Авторы фильма в США обвинили демократов в организации провокаций на Майдане
Национальная служба новостей06:40
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