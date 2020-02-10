Политика

ИзвестияИзвестияАмериканский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Фильм вышел в эфир 25 и 26 января. Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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Ответный заход

Российская газетавчера в 12:55

СМИ: в США показали фильм об убийствах на «майдане» с обвинениями в адрес Байдена и Обамы

ТАССвчера в 03:01

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Известиявчера в 08:53

Авторы фильма в США обвинили демократов в организации провокаций на Майдане

Национальная служба новостейвчера в 06:40

«Планировали убить Януковича»: В США признали участие в украинском госперевороте?

Царьградвчера в 06:21

В США показали фильм, обвиняющий Обаму и Байдена по «делу Майдана»

РЕН ТВвчера в 06:01

Фильм «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» показали в Америке

Телеканал 360°вчера в 09:44
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
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Lenta.ru вчера в 23:16
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Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
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В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для зарплатных клиентов скидка от базовой ставки по кредиту составит 0,5 п.п, они смогут рефинансировать ипотеку под 8,3%, сообщили в ВТБ.
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Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
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В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

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Общество

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

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РБК 01:00
Армия и оружие

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Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
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Авто

Специалисты перечислили 8 признаков того, что подержанный автомобиль не продастся

Специалисты не рекомендуют покупать автомобили, которые впоследствии тяжело реализовать на вторичном рынке.
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Садальский раскрыл секрет карьеры Канделаки

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