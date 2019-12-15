Общество

ВедомостиВедомостиАмериканский владелец Nginx впервые прокомментировал обыски

Новый владелец Nginx – американская компания F5 Networks впервые прокомментировала обыски в московском офисе. Компания назвала претензии к основателям Nginx бессмысленными и сообщила, что приняла меры по обеспечению безопасности своих основных продуктов и кодов.
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«Считаем претензии бессмысленными»: американский владелец Nginx отреагировал на обыски

Forbes06:08

Американский владелец Nginx впервые прокомментировал обыски

Ведомости06:10

Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Коммерсантъ07:24

Владелец Nginx усилил меры безопасности из-за дела о веб-сервере

РБК12:47

F5 Networks, владеющая сервером Nginx, назвала бессмысленными претензии Rambler Group в адрес своих сотрудников

Эхо Москвы10:12

Владелец веб-сервера Nginx назвал «бессмысленными» претензии Rambler

Дождь09:25

Американский владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Телеканал 360°10:41
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 14:28, Ашберн
Происшествия

ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Lenta.ru 10:31
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Певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором

Поп-икона, певица и актриса Мадонна закрутила роман с молодым танцором, сообщает портал woman.ru.
Слово и Дело 12:30
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия 13:41
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Политика

Кремль назвал условие транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:22
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
Футбол

«Аякс» без Промеса проиграл АЗ на последней минуте

В матче 17-го тура чемпионата Голландии «Аякс» проиграл со счетом 0:1 АЗ.
Спорт-Экспресс 12:40
Политика

Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
RT на русском 13:28
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в центральном матче тура АПЛ

Lenta.ru 13:22
Общество

Ученые выяснили, что дневной сон опасен

Неожиданные выводы сделали китайские ученые из Университета науки и технологий.
ИА Городские вести. Волгоград 13 декабря в 12:32
Общество

Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином

Российская газета вчера в 10:21
Происшествия

В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Российская газета 09:49
Происшествия

В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата

Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Пермскому краю.
РИА Новости 08:27
Культура

В Париже умерла актриса Анна Карина

Известная французская актриса Анна Карина ушла из жизни в 80 лет, находясь на лечении в одном из госпиталей Парижа.
Bimru.ru 09:49
Политика

Соловьев показал реакцию охраны Зеленского на журналистку «России 1»

В семиминутном видео, посвященном Зеленскому, показаны в том числе кадры интервью президента Украины телеканалу «Россия 1», которые доказывают, что украинский лидер не мог не знать, кому именно дает развернутый комментарий.
Взгляд.ру 08:19
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Molnet.ru 04:05
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 03:49
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
РБК 10:29
Здоровье

Правила долголетия назвал американский врач

Доктор Фрэнк Липман озвучил свою концепцию долголетия.
Соловей.Инфо вчера в 04:30
Политика

Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

Коммерсантъ 13:28
Космос

ЕКА запустит миссию по уборке мусора с околоземной орбиты

Европейское космическое агентство (ЕКА) запустит экспериментальный аппарат для вывода с околоземной орбиты космического мусора.
REGNUM 07:36
Политика

Генсек ООН разочарован итогами климатической конференции в Мадриде

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разочарован итогами прошедшей в столице Испании, Мадриде, 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), однако призвал стороны не сдаваться в вопросе борьбы с климатическими изменениями.
ТАСС 09:01
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Lenta.ru 14:19
Технологии

Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных

NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Игромания.ру 13 декабря в 11:00
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника

Военнослужащие ДНР сбили украинский ударный беспилотник, об этом информирует RT со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Военное дело 10:23
Шоу-бизнес

Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Дни24 вчера в 09:40
Авто

В марте 2020 года начнется производство Lada Vesta SW Sport

Стало известно, что спортивная версия универсала Lada Vesta SW будет запущена в серийное производство в марте следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 05:16
Хоккей

Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Газета.Ru 12:39
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
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