Общество
ВедомостиАмериканский владелец Nginx впервые прокомментировал обыски
Новый владелец Nginx – американская компания F5 Networks впервые прокомментировала обыски в московском офисе. Компания назвала претензии к основателям Nginx бессмысленными и сообщила, что приняла меры по обеспечению безопасности своих основных продуктов и кодов.
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Происшествия
ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Шоу-бизнес
Певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором
Поп-икона, певица и актриса Мадонна закрутила роман с молодым танцором, сообщает портал woman.ru.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Политика
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Футбол
«Аякс» без Промеса проиграл АЗ на последней минуте
В матче 17-го тура чемпионата Голландии «Аякс» проиграл со счетом 0:1 АЗ.
Политика
Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
Общество
Ученые выяснили, что дневной сон опасен
Неожиданные выводы сделали китайские ученые из Университета науки и технологий.
Общество
Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином
Происшествия
В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом
По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Происшествия
В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата
Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Пермскому краю.
Культура
В Париже умерла актриса Анна Карина
Известная французская актриса Анна Карина ушла из жизни в 80 лет, находясь на лечении в одном из госпиталей Парижа.
Политика
Соловьев показал реакцию охраны Зеленского на журналистку «России 1»
В семиминутном видео, посвященном Зеленскому, показаны в том числе кадры интервью президента Украины телеканалу «Россия 1», которые доказывают, что украинский лидер не мог не знать, кому именно дает развернутый комментарий.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира
Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
Здоровье
Правила долголетия назвал американский врач
Доктор Фрэнк Липман озвучил свою концепцию долголетия.
Космос
ЕКА запустит миссию по уборке мусора с околоземной орбиты
Европейское космическое агентство (ЕКА) запустит экспериментальный аппарат для вывода с околоземной орбиты космического мусора.
Политика
Генсек ООН разочарован итогами климатической конференции в Мадриде
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разочарован итогами прошедшей в столице Испании, Мадриде, 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), однако призвал стороны не сдаваться в вопросе борьбы с климатическими изменениями.
Технологии
Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных
NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
Военнослужащие ДНР сбили украинский ударный беспилотник, об этом информирует RT со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Шоу-бизнес
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Авто
В марте 2020 года начнется производство Lada Vesta SW Sport
Стало известно, что спортивная версия универсала Lada Vesta SW будет запущена в серийное производство в марте следующего года.
Хоккей
Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.