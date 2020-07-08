Политика
ИзвестияАмериканский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами
26 июня в The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению «Талибан» вознаграждения за противодействие США в Афганистане. Затем издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».
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Общество
Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля
Прежде пенсионеры-опекуны и попечители несовершеннолетних считались работающими гражданами. В связи с этим они получали выплаты на детей.
Evo-rus.com 05:15
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Технологии
Интерес к порно, образованию и кино вырос во время карантина
Наиболее впечатляющую динамику показал сервис «Яндекс.Еда»: в самые строгие недели самоизоляции число его пользователей выросло в 2,6 раза, количество доставок – в 2,9 раза, уточнила она.
Ведомости 17:21
Происшествия
Карета скорой помощи сбила 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске
Машина скорой помощи наехала на 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. ДТП произошло вчера днем, 7 июля, в 12:40.
АСТВ 20:57
Общество
На Алтае введут дополнительные меры по борьбе с COVID-19
Более 170 новых инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае, в связи с резким ростом заражённых в регионе планируют введение новых мер по противодействию COVID-19, сообщают в оперштабе.
РИА Новости 02:44
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН 20:57
Общество
Пик пандемии коронавируса еще не достигнут, заявили в ВОЗ
Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве заявил, что пик коронавируса все еще не пройден.
Live24 14:49
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости 13:23
Кино
Фильм «Байкал. Выжить любой ценой» победил на фестивале короткометражек в Лос-Анджелесе
IrkutskMedia 11:12
Политика
Великобритания ввела персональные санкции против Бастрыкина
Власти Великобритания заявили о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека.
Национальная служба новостей вчера в 11:11
Происшествия
На Сахалине расследуют дело о пропаже восьмилетней девочки
РИА Новости 06:25
Общество
Тува и Республика Алтай оказались самыми бедными в России
Самая тяжелая ситуация в Туве — за чертой бедности оказались 34,7%. При этом за чертой крайней бедности в Туве живет 6,6% — это тоже максимальный показатель в стране.
Тайга.инфо вчера в 04:47
Здоровье
В ВОЗ оценили ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
Представители Всемирной организации здравоохранения не считают, что зафиксированные случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии могут представлять какую бы то ни было опасность.
Live24 06:34
Биатлон
Адвокат Панич: вряд ли стоит ожидать от Родченкова правдивых показаний
Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы дисквалифицированных биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, считает, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не будет давать правдивые показания по делу его подзащитных.
RT на русском 14:40
Кино
«Горький fest-2020» объявил программу кинофестиваля
Pro Город НН 10:23
Общество
В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер
Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:38
Общество
В Забайкалье с 9 июля откроют летние кафе и веранды
В Забайкалье с завтрашнего дня начнут работать летние кафе и веранды, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:12
Общество
Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе
Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля.
РБК 21:37
Общество
Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Армия и оружие
ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии
Комиссии известно о 52 нападениях, в которых предположительно принимали участие военные Сирии и РФ.
ИнфоСМИ 13:34
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд встретились в суде
Начинается процесс по делу голливудского актера Джонни Деппа — он обвинил британскую газету Sun, написавшую об избиении Эмбер Хёрд, в клевете.
НТВ 12:54
Экономика
В Петербурге запускают два новых производства почти за 1 млрд рублей
Санкт-Петербург, 7 июля 2020, 15:20 — REGNUM Два новых производства запускают в петербургской особой экономической зоне с объемом инвестиций около 900 млн рублей.
REGNUM 08:20
Здоровье
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Игры
Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея
7 июля студия Hangar 13 опубликовала геймплейный тизер Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru 11:33
Игры
Пять игр, в которые хочется играть бесконечно
Чемпионат 07:41
Экономика
Коллапс украинского машиностроения — неизбежность
3 июля в украинских СМИ появилась информация о том, что Евросоюз «серьезно обеспокоен» (что в переводе означает «не рекомендует», а по факту — «запрещает») намерением украинского правительства «ввести в качестве пилотного проекта требование 15% — 30% удельного веса критерия локализации машиностроительной техники в Украине».
REGNUM 13:14