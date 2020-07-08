26 июня в The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению «Талибан» вознаграждения за противодействие США в Афганистане. Затем издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».

Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами

Технологии Интерес к порно, образованию и кино вырос во время карантина Наиболее впечатляющую динамику показал сервис «Яндекс.Еда»: в самые строгие недели самоизоляции число его пользователей выросло в 2,6 раза, количество доставок – в 2,9 раза, уточнила она.

Происшествия Карета скорой помощи сбила 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске Машина скорой помощи наехала на 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. ДТП произошло вчера днем, 7 июля, в 12:40.

Общество На Алтае введут дополнительные меры по борьбе с COVID-19 Более 170 новых инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае, в связи с резким ростом заражённых в регионе планируют введение новых мер по противодействию COVID-19, сообщают в оперштабе. 32

Энергетика Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). 1

Политика Великобритания ввела персональные санкции против Бастрыкина Власти Великобритания заявили о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. 16

Общество Тува и Республика Алтай оказались самыми бедными в России Самая тяжелая ситуация в Туве — за чертой бедности оказались 34,7%. При этом за чертой крайней бедности в Туве живет 6,6% — это тоже максимальный показатель в стране. 7,1K

Здоровье В ВОЗ оценили ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае Представители Всемирной организации здравоохранения не считают, что зафиксированные случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии могут представлять какую бы то ни было опасность. 28

Биатлон Адвокат Панич: вряд ли стоит ожидать от Родченкова правдивых показаний Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы дисквалифицированных биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, считает, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не будет давать правдивые показания по делу его подзащитных.

Общество В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. 1

Общество Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля.

Общество Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей. 236

Шоу-бизнес Джонни Депп и Эмбер Хёрд встретились в суде Начинается процесс по делу голливудского актера Джонни Деппа — он обвинил британскую газету Sun, написавшую об избиении Эмбер Хёрд, в клевете. 1