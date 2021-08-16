Взгляд.руАмериканский военный получил ранение в аэропорту КабулаВоеннослужащий ВС США получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.Взгляд.руВ аэропорту собрались тысячи афганцев, желающих сбежать из Афганистана, после захвата столицы движением «Талибан» (запрещено в РФ).Lenta.ruТалибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.ТАССВ тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.Взгляд.руЧитать далееСвернутьРБКРБКYA62.ruREGNUMИзвестияSputnik АрменияRT на русскомВоенное обозрениеРБКИнфо24РосбалтИноСМИLife.ruИнфоросИА Красная ВеснаВечерняя МоскваТелеканал 360°ФерганаНовостной фронтС чего всё началось Еще три человека погибли, пытаясь зацепиться за шасси самолета ВВС США, который эвакуировал американский персонал, сообщил чиновник газете The Wall Street Journal.РБК11:08Подробнее о событииCNN: американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту КабулаРИА Новости10:40Военные США застрелили двух вооруженных мужчин в аэропорту КабулаРБК11:08Американский военный получил ранение в аэропорту КабулаВзгляд.ру11:00Американские военные застрелили двух вооруженных мужчин на территории аэропорта КабулаЭхо Москвы10:31CNN: военные США застрелили двух вооружённых людей в аэропорту КабулаRT на русском11:32CNN: в аэропорту Кабула ранили военнослужащего из СШАLenta.ru10:34CNN: военного США ранили в аэропорту КабулаТАСС10:29Показать ещёОценить116Поделиться