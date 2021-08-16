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Американский военный получил ранение в аэропорту Кабула

Военнослужащий ВС США получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Взгляд.ру
В аэропорту собрались тысячи афганцев, желающих сбежать из Афганистана, после захвата столицы движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Lenta.ru
Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.
ТАСС
В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Взгляд.ру

С чего всё началось

Еще три человека погибли, пытаясь зацепиться за шасси самолета ВВС США, который эвакуировал американский персонал, сообщил
 чиновник газете The Wall Street Journal.

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