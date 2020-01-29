Происшествия
Lenta.ruАмериканский военный самолет разбился в Ираке
В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет. Об этом сообщает агентство Fars. Крушение произошло в провинции Анбар на западе страны.
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Политика
В «Единой России» прокомментировали отставку губернатора Чувашии
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что участь отправленного в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева ждёт каждого чиновника, который «не слышит президента».
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
Здоровье
Учёные рассказали, кому нужно регулярно пить кофе
Армия и оружие
Появились сведения о высадке турецких войск в Ливии
К контролируемой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа столице Ливии Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника, сообщают американские СМИ со ссылкой на появившиеся в сети фото.
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Общество
В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России
Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
Шоу-бизнес
Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой
На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке объектов Saudi Aramco в Джизане
Йеменские хуситы заявили о проведении атаки против объектов Saudi Aramco в Джизане, 29 января сообщает агентство Reuters.
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
Религия
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина началось в Москве
Церемония отпевания протоиерея Всеволода Чаплина началась в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот в Москве.
Общество
Чешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно
Правительство Чехии предложило разработчикам деньги за сайт, но программисты подарили его государству — это они задумывали сделать изначально.
Спорт
WADA обнаружило изменения в данных о допинг-пробах 145 россиян
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило об обнаружении махинаций с допинг-пробами российских спортсменов в московской лаборатории.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Космос
Объяснена тайна марсианской полярной шапки
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Экономика
Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн
В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
Футбол
«Валенсия» вышла в четвертьфинал Кубка Испании
В матче 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» только в серии пенальти сломила сопротивление команды третьего дивизиона «Культураль Леонеса».
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Европарламент поддержал соглашение о Brexit
Депутаты Европарламента в подавляющем большинстве проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза в ходе пленарной сессии, которая состоялась в среду.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
Гаджеты
Дизайн нового iPhone 12 показали на видео
По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Политика
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.