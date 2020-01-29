В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет. Об этом сообщает агентство Fars. Крушение произошло в провинции Анбар на западе страны.

Политика В «Единой России» прокомментировали отставку губернатора Чувашии Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что участь отправленного в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева ждёт каждого чиновника, который «не слышит президента».

Политика Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар "Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.

Армия и оружие Появились сведения о высадке турецких войск в Ливии К контролируемой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа столице Ливии Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника, сообщают американские СМИ со ссылкой на появившиеся в сети фото.

Политика США расширили санкции против России Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.

Происшествия Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Происшествия Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде 34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.

Религия Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина началось в Москве Церемония отпевания протоиерея Всеволода Чаплина началась в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот в Москве.

Происшествия В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.

Общество С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.

Экономика Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.

Футбол «Валенсия» вышла в четвертьфинал Кубка Испании В матче 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» только в серии пенальти сломила сопротивление команды третьего дивизиона «Культураль Леонеса».

Политика Европарламент поддержал соглашение о Brexit Депутаты Европарламента в подавляющем большинстве проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза в ходе пленарной сессии, которая состоялась в среду.

Кино Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9» Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.

Гаджеты Дизайн нового iPhone 12 показали на видео По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.

Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.