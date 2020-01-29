Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАмериканский военный самолет разбился в Ираке

В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет. Об этом сообщает агентство Fars. Крушение произошло в провинции Анбар на западе страны.
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СМИ: в Ираке разбился военно-транспортный самолет

ТАСС06:26

Военно-транспортный самолет потерпел крушение в Ираке – СМИ

REGNUM06:58

Военно-транспортный самолет разбился на западе Ирака

РЕН ТВ06:49

Американский военно-транспортный самолет разбился в Ираке

Московский Комсомолец06:45

В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет

Комсомольская правда06:42

В Ираке разбился американский самолет, есть жертвы

Взгляд.ру06:34

СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

РБК08:39
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Политика

В «Единой России» прокомментировали отставку губернатора Чувашии

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что участь отправленного в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева ждёт каждого чиновника, который «не слышит президента».
RT на русском 15:21
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Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
РИА Новости 12:01
Здоровье

Учёные рассказали, кому нужно регулярно пить кофе

ToDay News Ufa 26 января в 13:54
Армия и оружие

Появились сведения о высадке турецких войск в Ливии

К контролируемой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа столице Ливии Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника, сообщают американские СМИ со ссылкой на появившиеся в сети фото.
Взгляд.ру 12:46
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Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
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Общество

В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России

Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
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Шоу-бизнес

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На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
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Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Шоу-бизнес

Николаев назвал размер пенсии народного артиста России

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Вечерняя Москва 09:25
Политика

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.
Газета.Ru 16:12
Армия и оружие

Йеменские хуситы заявили об атаке объектов Saudi Aramco в Джизане

Йеменские хуситы заявили о проведении атаки против объектов Saudi Aramco в Джизане, 29 января сообщает агентство Reuters.
REGNUM 10:50
Происшествия

Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде

34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 05:19
Религия

Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина началось в Москве

Церемония отпевания протоиерея Всеволода Чаплина началась в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот в Москве.
Москва 24 03:27
Общество

Чешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно

Правительство Чехии предложило разработчикам деньги за сайт, но программисты подарили его государству — это они задумывали сделать изначально.
Snob.ru 12:16
Спорт

WADA обнаружило изменения в данных о допинг-пробах 145 россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило об обнаружении махинаций с допинг-пробами российских спортсменов в московской лаборатории.
Московский Комсомолец 05:44
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
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Космос

Объяснена тайна марсианской полярной шапки

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Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Экономика

Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн

В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 23:50
Футбол

«Валенсия» вышла в четвертьфинал Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» только в серии пенальти сломила сопротивление команды третьего дивизиона «Культураль Леонеса».
Sport24.ru 15:51
Общество

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Европарламент поддержал соглашение о Brexit

Депутаты Европарламента в подавляющем большинстве проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза в ходе пленарной сессии, которая состоялась в среду.
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Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
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Дизайн нового iPhone 12 показали на видео

По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.
Профиль вчера в 15:28
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
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Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
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Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
РИА Новости вчера в 16:07
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Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале

Дилетант 09:42
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