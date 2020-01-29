Происшествия
Lenta.ruАмериканский военный самолет разбился в Ираке
В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет. Об этом сообщает агентство Fars. Крушение произошло в провинции Анбар на западе страны.
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Кино
Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале
В конкурсную программу Берлинского кинофестиваля вошел один из фильмов проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского, сообщается на сайте Берлинале.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Наука
Медики воссоздали трехмерные ткани сердца
Индуцированные стволовые клетки человека стали главным средством для воссоздания трехмерной ткани сердца.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Политика
Петр Толстой: Россия окончательно вернулась в Совет Европы
Касаясь болезненной реакции украинской делегации на свое назначение, Толстой отметил, что у всех членов Совета Европы должна быть возможность высказать свое мнение.
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев
"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Здоровье
Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса в Китае
Компания с помощью искусственного интеллекта смогла предугадать вспышку в китайском Ухане за несколько дней до ее появления.
Армия и оружие
Стало известно о гибели офицера ЦРУ, курировавшего атаку на Сулеймани
О гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ ранее заявляли представители движения "Талибан" (запрещено в России).
Политика
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев солидарен с Варшавой в том, что СССР виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.
Политика
В Минске начала переговоры контактная группа по Донбассу
В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери
Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
Транспорт
ТПУ стоимостью $400 млн начали строить к Универсиаде в Екатеринбурге
Ввести ТПУ планируется, за несколько месяцев до Универсиады в 2023 году. ТПУ возводится в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурге.
Экономика
С банка ВТБ взыскали 4 млрд рублей по иску о «Газпром Арене»
Петербургский комитет по строительству отсудил у банка ВТБ 4,1 миллиарда рублей, которые кредитная организация задолжала по банковской гарантии на строительство стадиона "Газпром Арена".
Футбол
«Арсенал» объявил о подписании Пабло Мари
Политика
Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько
Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
Общество
Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества с Британией
«Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года» на белорусском рынке с субъектами из РФ и КНР.
Общество
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Религия
Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище
Известного священника Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни, похоронят в среду на Троекуровском кладбище Москвы, которое является филиалом Новодевичьего кладбища, сообщили РИА Новости в храме Федора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.
Общество
Стало известно, как будет выглядеть СКК после реконструкции
«СКА-Арена» представила новый проект. Компания «СКА-Арена» подготовила концепт нового здания СКК «Петербургский».
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Политика
Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Происшествия
Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки
Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан.
Энергетика
Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика
Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с Нафтогазом об уменьшении цены на январь 2020 г. Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза - Газовый запас, могут платить за газ по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.
Кино
В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat
В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.