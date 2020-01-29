Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАмериканский военный самолет разбился в Ираке

В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет. Об этом сообщает агентство Fars. Крушение произошло в провинции Анбар на западе страны.
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СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

РБК08:39

Военно-транспортный самолет потерпел крушение в Ираке – СМИ

REGNUM06:58

В Ираке разбился американский самолет, есть жертвы

Взгляд.ру06:34

Американский военно-транспортный самолет разбился в Ираке

Московский Комсомолец06:45

В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет

Комсомольская правда06:42

Военно-транспортный самолет разбился на западе Ирака

РЕН ТВ06:49

СМИ: в Ираке разбился военно-транспортный самолет

ТАСС06:26
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Кино

Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале

В конкурсную программу Берлинского кинофестиваля вошел один из фильмов проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского, сообщается на сайте Берлинале.
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Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья вчера в 03:06
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Медики воссоздали трехмерные ткани сердца

Индуцированные стволовые клетки человека стали главным средством для воссоздания трехмерной ткани сердца.
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Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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Политика

Петр Толстой: Россия окончательно вернулась в Совет Европы

Касаясь болезненной реакции украинской делегации на свое назначение, Толстой отметил, что у всех членов Совета Европы должна быть возможность высказать свое мнение.
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Происшествия

В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп

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Политика

Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев

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ТАСС 09:46
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Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
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Здоровье

Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса в Китае

Компания с помощью искусственного интеллекта смогла предугадать вспышку в китайском Ухане за несколько дней до ее появления.
Srnsk 27 января в 07:01
Армия и оружие

Стало известно о гибели офицера ЦРУ, курировавшего атаку на Сулеймани

О гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ ранее заявляли представители движения "Талибан" (запрещено в России).
Piter.tv вчера в 07:28
Политика

Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев солидарен с Варшавой в том, что СССР виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.
Свободная Пресса 27 января в 09:55
Политика

В Минске начала переговоры контактная группа по Донбассу

В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес

Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери

Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
Суть событий 01:29
Транспорт

ТПУ стоимостью $400 млн начали строить к Универсиаде в Екатеринбурге

Ввести ТПУ планируется, за несколько месяцев до Универсиады в 2023 году. ТПУ возводится в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурге.
Интерфакс 09:10
Экономика

С банка ВТБ взыскали 4 млрд рублей по иску о «Газпром Арене»

Петербургский комитет по строительству отсудил у банка ВТБ 4,1 миллиарда рублей, которые кредитная организация задолжала по банковской гарантии на строительство стадиона "Газпром Арена".
Piter.tv 09:54
Футбол

«Арсенал» объявил о подписании Пабло Мари

Soccer.ru 09:16
Политика

Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько

Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
REGNUM 07:08
Общество

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества с Британией

«Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года» на белорусском рынке с субъектами из РФ и КНР.
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Общество

Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Российская газета 07:06
Религия

Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище

Известного священника Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни, похоронят в среду на Троекуровском кладбище Москвы, которое является филиалом Новодевичьего кладбища, сообщили РИА Новости в храме Федора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.
РИА Новости вчера в 07:40
Общество

Стало известно, как будет выглядеть СКК после реконструкции

«СКА-Арена» представила новый проект. Компания «СКА-Арена» подготовила концепт нового здания СКК «Петербургский».
KudaGo 05:13
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Политика

Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Газета.Ru 05:48
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости 09:22
Происшествия

Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки

Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан.
Вести.Ru 06:00
Энергетика

Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика

Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с Нафтогазом об уменьшении цены на январь 2020 г. Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза - Газовый запас, могут платить за газ по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.
Neftegaz.ru 00:29
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В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat

В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
Мойка78 вчера в 17:46
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
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