Политика

РИА НовостиРИА НовостиNational Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160

В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
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В США назвали главный недостаток российского бомбардировщика Ту-160

URA.Ruвчера в 23:16

В США назвали главный недостаток Ту-160

Lenta.ruвчера в 17:08

National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160

РИА Новостивчера в 22:34

В США заявили, что Ту-160 не хватает стелс-технологии

Взгляд.рувчера в 21:15

В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160

Газета.Ruвчера в 18:50

В США назвали главную проблему обновленного бомбардировщика Ту-160

РЕН ТВвчера в 17:52

В США назвали основной недостаток бомбардировщика Ту-160

RT на русскомвчера в 22:58
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Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Отмечается, что возможности перенести ЧМ 2020 в другую страну нет.
МонаВиста вчера в 14:41
Энергетика

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до 60 долларов к концу года

Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года.
Российская газета вчера в 03:05
Игры

В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

В DOOM Eternal, как оказалось, входят две классические части франшизы — оригинальная Doom (в издании Ultimate DOOM) и Doom II: Hell on Earth.
Игромания.ру 20 марта в 12:53
Футбол

Лионель Месси уходит из «Барселоны»

Экспресс газета 20 марта в 23:00
Здоровье

Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Обзор газет 19 марта в 08:59
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Армия и оружие

КНДР устроила испытания новых тактических управляемых ракет

КНДР запустила две новые тактические управляемые ракеты из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто, тем самым испытав их, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Газета.Ru вчера в 21:58
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Общество

США могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти

США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объёмам добычи и отказаться от планов залить рынки дешевой нефтью с двузначными скидками, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов и десятки американских сланцевых компаний оказались на грани банкротства.
ANNA-News 19 марта в 14:51
Космос

Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Известия вчера в 22:20
Общество

Коронавирус на Украине: город Черновцы закрывают бетонными блоками

Киев, 21 марта 2020, 11:45 — REGNUM Мэр Черновцов Алексей Каспрук распорядился закрыть город из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 04:45
Общество

В Италии закрывается все производство не первой необходимости

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
ТАСС вчера в 19:01
Общество

Тест вице-президента США на коронавирус оказался отрицательным

"Рада сообщить, что тест на COVID-19 дал негативный результат для вице-президента и второй леди", - написала она.
ТАСС вчера в 21:14
Здоровье

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
РИА Новости 00:03
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.
ТАСС вчера в 13:32
Происшествия

Пожар на складе в Дмитрове локализован

Крупный пожар на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в подмосковном Дмитрове локализован.
BFM.ru вчера в 09:36
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Политика

Немецкий журналист высоко оценил меры России по борьбе с коронавирусом

Благодаря решительным действиям служб безопасности и санитарно-эпидемиологическому контролю ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, в то время как страны Европы погружаются в кризис.
РИА Новости вчера в 20:18
Политика

Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Появилось фотография оригинального бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:02
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия 20 марта в 18:50
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова: Валерия сжульничала, чтобы попасть на ТВ

Продюсер Абрамовой поговорил с Александром Шульгиным, и тот попросил сделать исключение, ведь для Валерии это был «последний шанс зацепиться на телевидении».
НТВ вчера в 16:00
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Культура

Рязанец озвучил Магомаева в сериале на Первом канале

Рязань.Лайф вчера в 07:22
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва вчера в 15:59
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv 20 марта в 09:10
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