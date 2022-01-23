ИзвестияАмериканский врач Арвади назвала самым распространенным симптомом «Омикрона» боль в горлеСамыми распространенными симптомами, позволяющими указывать на наличие заболевания «Омикроном», являются першение и боль в горле.ИзвестияНа заражение омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле, сообщает NBC Chicago со ссылкой на комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.РИА Новости22 января инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при инфицировании «Омикрон»-штаммом коронавируса болезнь может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом.ИзвестияОмикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре.РИА НовостиЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvТК ЗвездаЦентральная Служба НовостейGazeta.SPbVSE42.RUМИР 24АМИТЕЛУралинформбюроФАНАБНLife.ruOrengrad.ruВечерняя МоскваA42.RUИзвестияТелеканал 360°Курьер. Среда. БердскВосток-МедиаПодробнее о событииАмериканский врач Арвади назвала самым распространенным симптомом «Омикрона» боль в горлеИзвестия23:59Врач Арвади: симптом Омикрона, который предсказывает инфекцию до SARS-CoV-2-тестаЕжедневные Новости Владивостокавчера в 14:31Американский врач Арвади назвала самым распространённым симптомом «омикрона» боль в горлеRT на русском18:54Доктор Арвади назвала боль в горле ранним симптомом заражения «Омикроном»ФАН18:24Врач Арвади: главным симптомом штамма коронавируса «омикрон» является боль в горлеРИА Новости17:53NBC Chicago: врач Арвади назвала боль в горле самым распространенным симптомом омикронаLenta.ru22:38Назван симптом, который указывает на инфекцию Омикрон до проведения тестаMedikForum.ruвчера в 13:16Показать ещёОценить414Поделиться