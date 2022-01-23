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Американский врач Арвади назвала самым распространенным симптомом «Омикрона» боль в горле

Самыми распространенными симптомами, позволяющими указывать на наличие заболевания «Омикроном», являются першение и боль в горле.
Известия
На заражение омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле, сообщает
 NBC Chicago со ссылкой на комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.
РИА Новости
22 января инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при инфицировании «Омикрон»-штаммом коронавируса болезнь может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом.
Известия
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре.
РИА Новости

Подробнее о событии

Американский врач Арвади назвала самым распространенным симптомом «Омикрона» боль в горле
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Врач Арвади: симптом Омикрона, который предсказывает инфекцию до SARS-CoV-2-теста
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Американский врач Арвади назвала самым распространённым симптомом «омикрона» боль в горле
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Доктор Арвади назвала боль в горле ранним симптомом заражения «Омикроном»
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Врач Арвади: главным симптомом штамма коронавируса «омикрон» является боль в горле
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NBC Chicago: врач Арвади назвала боль в горле самым распространенным симптомом омикрона
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Назван симптом, который указывает на инфекцию Омикрон до проведения теста
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