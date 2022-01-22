Генеральный директор "Юником24" Дмитрий Африканов заявил, что в России вырос показатель одобренья банков заявок на кредиты, за 2021 год этот показатель варьировался в пределах 35–40%, что оказалось выше, чем в пиковые периоды пандемии коронавируса.
Депутат Верховной Рады от «Батькивщины», первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш» высказался об участии Украины в сертификации газопровода «Северный поток-2».
Исследователи провели совместные наблюдения активного ядра галактики (АЯГ) под названием NGC 2992, используя радиообсерваторию Very Long Baseline Array (VLBA) и космический аппарат Swift («Свифт») НАСА.