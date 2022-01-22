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Американский врач Арвади назвала самым распространённым симптомом «омикрона» боль в горле

На заражение омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста может указывать боль в горле.
Life.ru
Как передает
 NBC Chicago именно боль в горле, по мнению экспертов, является наиболее распространенным симптомом, позволяющим прогнозировать положительный тест на COVID-19.
Online47.ru
Арвади призвала людей с симптомами гриппа или простуды и сильной болью в горле считать себя зараженными коронавирусом, пока результаты ПЦР-теста не скажут об обратном.
Ямал-Медиа
Как отмечал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «Лентой.ру», принципиально лечение омикрона и гриппа не различаются, если коронавирус протекает в легкой форме.
Lenta.ru

Подробнее о событии

NBC Chicago: врач Арвади назвала боль в горле самым распространенным симптомом омикрона
Lenta.ru22:38
Американский врач Арвади назвала самым распространённым симптомом «омикрона» боль в горле
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Врач Арвади: симптом Омикрона, который предсказывает инфекцию до SARS-CoV-2-теста
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Доктор Арвади назвала боль в горле ранним симптомом заражения «Омикроном»
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Врач Арвади: главным симптомом штамма коронавируса «омикрон» является боль в горле
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Комиссар депздрава Чикаго Арвади: боль в горле является самым частым признаком «омикрона»
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