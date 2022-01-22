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Американский врач Арвади назвала самым распространённым симптомом «омикрона» боль в горле

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 NBC Chicago именно боль в горле, по мнению экспертов, является наиболее распространенным симптомом, позволяющим прогнозировать положительный тест на COVID-19.
Online47.ru
По словам комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади, наиболее распространённым симптомом заражения омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19 может быть боль в горле, сообщает NBC Chicago.
Царьград
Признаком "Омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель.
Царьград
22 января доктор медицинских наук главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров допустил, что появление штамма коронавируса "омикрон" свидетельствует о скором завершении пандемии COVID-19.
РЕН ТВ

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Американский врач Арвади назвала самым распространенным симптомом «Омикрона» боль в горле
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