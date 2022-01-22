По словам комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади, наиболее распространённым симптомом заражения омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста на COVID-19 может быть боль в горле, сообщаетNBC Chicago.
22 января доктор медицинских наук главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров допустил, что появление штамма коронавируса "омикрон" свидетельствует о скором завершении пандемии COVID-19.
Изначально можно было подумать, что отмена ограничений в Британии связана с улучшением эпидемиологической обстановки, однако на самом деле основной причиной отмены стал сам менталитет местного населения.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские диверсанты похитили сотрудника оборонного ведомства ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе.