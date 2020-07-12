Коронавирус
Life.ruАмериканский врач предупредил о третьей волне коронавируса
Американский врач Чад Крилич заявил, что человечество, скорее всего, ждёт третья волна коронавируса.
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«Это трехактная пьеса»: Американский врач предупредил о новой волне коронавируса
Комсомольская правда04:11
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Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
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Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям
«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина.
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Эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм» назвал несколько секретных «фишек», которые можно без труда отыскать на любом мобильном устройстве.
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Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
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По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
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История Марины Балмашевой, закрутившей роман с 20-летним пасынком, скандализировала всю Россию.
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Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
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Пенсионерам хотят проиндексировать пенсии на 14,4 % — последние новости пенсии на 12 июля
На порталах правовой информации появились сведения о новой законодательной инициативе, поступившей в Государственную думу для обсуждения.
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Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару
Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
Evo-rus.com 07:56
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК вчера в 09:39
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Сегодня самарские «Крылья Советов» сыграют с московским «Динамо»
В воскресенье, 12 июля, "Крылья Советов" на выезде встретятся с московским "Динамо". Матч начнется в 19:30 по самарскому времени.
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Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
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Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
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Автоспорт
75 минут до старта: Комментарий Ландо Норриса
Думаю, она будет иной, чем в первой гонке сезона.
F1news.ru 07:55
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ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
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В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
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«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Песков надеется, что второй волны коронавируса в России не будет
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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58