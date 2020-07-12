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Политика Песков надеется, что второй волны коронавируса в России не будет Москва, 12 июля 2020, 15:11 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что есть вероятность того, что второй волны распространения коронавируса в России удастся избежать.