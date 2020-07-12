Коронавирус

Life.ruLife.ruАмериканский врач предупредил о третьей волне коронавируса

Американский врач Чад Крилич заявил, что человечество, скорее всего, ждёт третья волна коронавируса.
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Пандемии коронавируса предрекли третью волну

Телеканал 360°07:47

Врач из США заявил о третьей волне коронавируса

URA.Ru03:48

Весь мир - театр: В США предсказали третью волну COVID-19

Царьград05:12

«Это трехактная пьеса»: Американский врач предупредил о новой волне коронавируса

Комсомольская правда04:11

Миру прогнозируют третью волну коронавируса

Газета.Ru05:16

В США предсказали третью волну коронавируса

News.ru03:42

Американский врач предсказал третью волну коронавируса

Lenta.ru02:54
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Футбол

«Локомотив» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата России

Московский "Локомотив" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 28-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:36
Здоровье

В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
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Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
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Фигурное катание

Этери Тутберидзе и Алена Косторная стали первыми лауреатами

Коммерсантъ 06:46
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Экономика

Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям

«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина.
RT на русском 06:04
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Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Гаджеты

Секретные функции смартфонов на Android и iOS назвали в сети

Эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм» назвал несколько секретных «фишек», которые можно без труда отыскать на любом мобильном устройстве.
Live24 03:22
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Экономика

«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости вчера в 01:00
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Культура

Картина Роя Лихтенштейна продана на аукционе Christie’s за $46 млн

Интерфакс 07:02
Происшествия

По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
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Шоу-бизнес

Балмашева вышла замуж за пасынка, от которого забеременела

История Марины Балмашевой, закрутившей роман с 20-летним пасынком, скандализировала всю Россию.
Вести.Ru 08:15
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Кино

Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки

Российская газета вчера в 12:53
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Общество

Роскосмос не согласился с Илоном Маском в оценке Королева

Газета.Ru вчера в 09:53
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Экономика

Пенсионерам хотят проиндексировать пенсии на 14,4 % — последние новости пенсии на 12 июля

На порталах правовой информации появились сведения о новой законодательной инициативе, поступившей в Государственную думу для обсуждения.
ДВ-РОСС 00:56
4
Здоровье

Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару

Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
Evo-rus.com 07:56
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Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК вчера в 09:39
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Футбол

Сегодня самарские «Крылья Советов» сыграют с московским «Динамо»

В воскресенье, 12 июля, "Крылья Советов" на выезде встретятся с московским "Динамо". Матч начнется в 19:30 по самарскому времени.
СОВА 03:32
Происшествия

Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
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Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
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Автоспорт

75 минут до старта: Комментарий Ландо Норриса

Думаю, она будет иной, чем в первой гонке сезона.
F1news.ru 07:55
Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
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Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
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Религия

Папа Римский прокомментировал превращение собора Святой Софии в мечеть

РИА Новости 06:29
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Происшествия

«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Интерфакс 06:38
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Армия и оружие

Боевики напали на колонну со снабжением для базы США в Ираке

Российская газета вчера в 20:40
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Политика

Песков надеется, что второй волны коронавируса в России не будет

Москва, 12 июля 2020, 15:11 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что есть вероятность того, что второй волны распространения коронавируса в России удастся избежать.
REGNUM 08:11
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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