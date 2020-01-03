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Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Финансы Названо условие, по которому прекратят индексацию пенсий «Власти могут приостановить индексацию пенсий, если средние цены на нефть в 2020–2022 годах упадут ниже 40 долларов за баррель, а курс доллара взлетит выше 90 рублей», – сказала аналитик, слова которой приводит «Российская газета».

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Происшествия В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.

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Политика В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

Происшествия Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.

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