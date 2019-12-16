Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.

Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

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