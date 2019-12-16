Политика
Российская газетаСоставлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
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Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Культура
Гарик Харламов отомстит Асмус за интимные сцены в фильме
После интимной сцены в фильме «Текст» Кристина Асмус с одной стороны стала одной из самых востребованных актрис в стране, в другой – подверглась шквалу критики в сети от людей, которые считают, что жена и мать не может позволять себе такие откровенности.
Политика
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
На Дохийском форуме в Катаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Анкара предложила США продать ей системы ПРОРатrіот.
Здоровье
В Якутии число заболевших корью выросло до 21 человека
15 декабря был зарегистрирован еще один случай заболевания корью в Якутии. Теперь общее количество заболевших - 21.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»
РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Армия и оружие
Воздушную дуэль истребителей МиГ-31БМ над Тихим океаном сняли на видео
Опубликовано видео учений модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота над акваторией океана.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская приняла ванну прямо во время шоу Малахова
Женщины смотрели на Успенскую в ванне большими глазами, а мужчинам явно нравилось – они постоянно улыбались.
Кино
Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом
На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя
Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Хоккей
«Вегас» обыграл «Ванкувер», Зыков забросил первую шайбу в сезоне
Общество
Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями
Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями Впервые столичные власти раскрыли, в каких объемах и куда помимо Подмосковья поедет московский мусор.
Политика
Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
Гаджеты
Аналитик предсказал низкий спрос на будущий смартфон iPhone 12
Планируемый к выходу в 2020 году iPhone 12 рискует оказаться невостребованным даже среди постоянных пользователей продукции Apple, считает аналитик Джин Мюнстер.
Авто
В Башкирии пройдет распродажа арестованных автомобилей
В Уфе после новогодних праздников пройдут два аукциона по продаже имущества, изъятого у жителей Башкирии за долги.
Политика
Что сказали на митингах коммунистов об отставке Сергея Левченко
Что сказали на митингах коммунистов об отставке Сергея Левченко В минувшую субботу первый секретарь московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин на митинге в столице потребовал отставки президента России Владимира Путина и правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Работодатели в Японии облачили пожилых сотрудников в экзоскелеты
Работодатели начали закупать экзоскелеты для пожилых работников.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Общество
В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»
Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Шоу-бизнес
Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии
Происшествия
Дрифтер сломал новогоднее украшение во Владивостоке
Житель Владивостока, устроивший дрифт вокруг новогодней елки, не справился с управлением и повредил праздничные украшения.
Общество
Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай перенесли на полгода
Строящийся железнодорожный мост Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) через реку Амур будет частично перепроектирован, что привело к сдвигу сроков сдачи на полгода, сообщил журналистам вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после церемонии представления врио губернатора Еврейской автономной области в понедельник.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году
Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.