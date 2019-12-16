Политика

Российская газетаРоссийская газетаСоставлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
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Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Российская газета22:32

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

РИА Новости22:30

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Известия19:52

Названы самые могущественные страны мира

URA.Ru21:30

Обнародован рейтинг самых могущественных в мире стран

Газета.Ru20:52

СМИ опубликовали рейтинг «самых могущественных» стран мира

RT на русском20:33

СМИ назвали «самые влиятельные» страны мира

РБК22:17
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В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
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В Кремле рассказали о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне

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Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
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Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

На Дохийском форуме в Катаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Анкара предложила США продать ей системы ПРОРатrіот.
RuNews24.ru вчера в 13:41
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В Якутии число заболевших корью выросло до 21 человека

15 декабря был зарегистрирован еще один случай заболевания корью в Якутии. Теперь общее количество заболевших - 21.
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Армия и оружие

Воздушную дуэль истребителей МиГ-31БМ над Тихим океаном сняли на видео

Опубликовано видео учений модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота над акваторией океана.
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Любовь Успенская приняла ванну прямо во время шоу Малахова

Женщины смотрели на Успенскую в ванне большими глазами, а мужчинам явно нравилось – они постоянно улыбались.
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Кино

Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом

На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Газета.Ru вчера в 02:03
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Газета.Ru 07:29
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
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«Вегас» обыграл «Ванкувер», Зыков забросил первую шайбу в сезоне

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Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями Впервые столичные власти раскрыли, в каких объемах и куда помимо Подмосковья поедет московский мусор.
Коммерсантъ 13 декабря в 15:10
Политика

Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
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В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
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Аналитик предсказал низкий спрос на будущий смартфон iPhone 12

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Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле

Коммерсантъ 17:55
Политика

Что сказали на митингах коммунистов об отставке Сергея Левченко

Что сказали на митингах коммунистов об отставке Сергея Левченко В минувшую субботу первый секретарь московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин на митинге в столице потребовал отставки президента России Владимира Путина и правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Работодатели в Японии облачили пожилых сотрудников в экзоскелеты

Работодатели начали закупать экзоскелеты для пожилых работников.
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В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости 22:27
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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

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В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
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Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии

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Дрифтер сломал новогоднее украшение во Владивостоке

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Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай перенесли на полгода

Строящийся железнодорожный мост Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) через реку Амур будет частично перепроектирован, что привело к сдвигу сроков сдачи на полгода, сообщил журналистам вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после церемонии представления врио губернатора Еврейской автономной области в понедельник.
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Общество

Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
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