Политика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News. При его составлении учитывались такие критерии, как данные о ВВП, численности населения, а также показатель ВВП на душу населения.
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Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Российская газетавчера в 22:32

Обнародован рейтинг самых могущественных в мире стран

Газета.Ruвчера в 20:52

СМИ назвали «самые влиятельные» страны мира

РБКвчера в 22:17

Названы самые могущественные страны мира

URA.Ruвчера в 21:30

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

РИА Новостивчера в 22:30

СМИ опубликовали рейтинг «самых могущественных» стран мира

RT на русскомвчера в 20:33

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Известиявчера в 19:52
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Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий

Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
RT на русском 14 декабря в 08:11
Политика

Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru вчера в 22:12
Гаджеты

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Актуальные Новости вчера в 00:57
Общество

Стали известны профессии с вероятным увеличением зарплат в 2020 году

Зарплаты в 2020 году могут вырасти как у специалистов IT-сферы, так и у представителей "массовых профессий".
Газета.Ru вчера в 23:35
Общество

Экс-доцент СПбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

РБК вчера в 22:28
Гаджеты

Владельцы бюджетных смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января

Как сообщили в компании Facebook, которая является владельцем приложения, с 2020 года прекращается поддержка WhatsApp на устаревших версиях Android и iOS и Windows Phone.
Вести ФМ вчера в 12:25
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
РБК вчера в 16:00
Общество

Россиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров в мире

Lenta.ru 00:56
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru вчера в 11:44
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.
РИА Новости вчера в 23:21
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией на фоне заявлений ее руководства о возможном закрытии для США военных баз Инджирлик и Кюреджик, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 21:21
Наука

В России смогли повысить эффективность средств от рака

Российские ученые смогли повысить восприимчивость раковых клеток к противоопухолевому препарату.
ToDay News Ufa 00:07
Общество

Немецкий кардиолог назвал важные правила для здорового сердца

Для поддержания в норме важных показателей сердечного здоровья и защиты себя от аритмии, ишемической болезни сердца и иных недугов, важно соблюдать простые правила касательно питания и физических нагрузок.
Невские Новости вчера в 01:29
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Происшествия

Академика Асеева не стали наказывать за препятствие обыску

Советский районный суд Новосибирска в понедельник отказал следователям СК, просившим наказать бывшего председателя Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева и его супругу на тысячу рублей каждого за препятствие обыску в их коттедже, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 00:39
Шоу-бизнес

Сын Яны Рудковской прикрикнул на маму за кулисами модного шоу

Сын Рудковской очень переживал из-за этого за кулисами, а, встретив маму, высказал ей своё возмущение, причем на повышенных тонах.
7Дней.ру 00:00
Технологии

Minecraft Earth доступна в России

Вселенная Minecraft продолжает расширять свой квадратный мир. До России наконец-то дошел AR-проект Minecraft Earth.
The GEEK вчера в 17:53
Единоборства

Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде

Allboxing.ru вчера в 01:57
Культура

Cкончалась французская актриса Анна Карина

В Париже на 80-м году жизни скончалась французская актриса Ханна Карин Бланке Байер, известная как Анна Карина.
Piter.tv вчера в 10:16
Футбол

Зозуля плакал в раздевалке из-за оскорблений фанатов «Райо Вальекано»

РИА Новости 00:50
Здоровье

Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
RT на русском вчера в 22:07
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах

Роскачество выявило среди продуктов, промаркированных как органические, не соответствующие требованиям.
РБК 00:00
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия вчера в 06:43
Космос

«Роскосмос» запланировал тесты двухчасовой схемы полета к МКС

"Роскосмос" в 2020 году протестируют двухчасовую одновитковую схему полета космических кораблей к МКС.
Интерфакс 00:13
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на выезде победило черниговскую "Десну" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости вчера в 09:18
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее дочь

15 декабря отец девочки явился к Борисовой за дочерью в сопровождении полиции и врачей.
Телепрограмма вчера в 21:00
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Известия вчера в 18:36
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