Политика
Российская газетаАмериканский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»
Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим. Произошло это во время прямого эфира.
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с чего всё началось
Американский эксперт Грэг Вайнер не смог продолжить участие в программе "Кто против?" на телеканале "Россия 1", поскольку был изгнан ведущим Дмитрием Куликовым.Царьград10:39
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Президент США Дональд Трамп официальной объявил о создании в стране военно-космических сил.
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Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
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Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
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NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
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IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
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Отголоски стрельбы на Лубянке
Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).
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Экономика России адаптировалась к внешним шокам, заявил Путин
Российская экономика адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал устойчивее к колебаниям цен на нефть, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
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Журналистка издания Baza Анна Никитина, которая раньше оперативников оказалась в квартире стрелка Евгения Манюрова, намерена обратиться в полицию.
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Неубиваемый смартфон Samsung со съёмным аккумулятором и мощной платформой
Galaxy XCover FieldPro На днях мы узнали, что смартфон будет работать под управлением Android 10 из коробки, а сердцем послужит SoC Exynos 9611, то есть это будет первый смартфон линейки Galaxy Xcover, к производительности которого никаких вопросов не будет.
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Восемь автомобилей столкнулись в Воронежской области, пострадавших нет
Авария произошла в 20:25 в Верхнемамонском районе на 707-ом км автодороги М-4.
Экономика
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Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
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Политика
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Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Происшествия
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По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
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Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
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Здоровье
Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей
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