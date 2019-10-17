Политика
ИзвестияПосольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке. Министерство обороны России было уведомлено о ней, заявили в посольстве США в России агентству «Интерфакс».
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Дипломатическая нота и карта России: МИД РФ отреагировал на инцидент в поезде на Нёноксу
Регион 29вчера в 05:40
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Игры
Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК
Телеканал 360° вчера в 11:14
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
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Газета.Ru вчера в 20:51
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Авто
Volvo представил электрокроссовер XC40 Recharge
Модель, построенная на базе бестселлера Volvo XC40, стала первым представителем новейшего семейства полностью электрических автомобилей шведского бренда.
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Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости вчера в 09:18
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
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Общество
Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Экономика
Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
Общество
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Primpress.ru вчера в 06:10
Политика
Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
РИА Новости вчера в 19:25
Армия и оружие
Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии
Lenta.ru вчера в 13:44
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Кино
Съемки «Смертельной битвы»: Подготовка к мордобою в Австралии
Продюсер экранизации игры «Mortal Kombat» Тодд Гарнер опубликовал в Twitter фото со съемок картины в Австралии.
КиноПоиск вчера в 11:09
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru вчера в 06:07
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru вчера в 17:54
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ведомости вчера в 17:45
Общество
У Сергея Жигунова забрали за долги квартиру
Ридус вчера в 14:43
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Экономика
Минэкономразвития сообщило о резком ускорении роста экономики
Рост российской экономики ускорился в III квартале 2019 г. до 1,9% по сравнению с 0,9% кварталом ранее и 0,5% в январе – марте, сообщило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 11:39
Общество
В Японии объявят амнистию по случаю вступления императора на престол
Российская газета вчера в 21:05
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
RT на русском вчера в 06:13
Происшествия
Под Красноярском оцепили место крупного пожара на станции
Полиция оцепила место пожара на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.
РИА Новости вчера в 21:43
Космос
NASA представило скафандры для полетов на Луну и Марс
Sibnet Новости 16 октября в 02:13
Происшествия
Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина
РИА Новости вчера в 23:10
Футбол
Зидан провёл встречу с Погба в Дубае
Евро-футбол.ру 01:31
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Происшествия
В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Газета.Ru 01:37
Происшествия
Барселону сотрясают новые беспорядки и акции протеста
Первый канал 00:04
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05