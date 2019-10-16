Политика

RT на русскомRT на русскомАмериканских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения. По некоторым данным, инцидент произошёл в понедельник, 14 октября.
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с чего всё началось

Военные атташе США задержаны близ секретного полигона у Северодвинска

Как стало известно РЕН ТВ, 14 октября на железнодорожной станции Северодвинск при проверке пассажиров поезда, следовавшего сообщением "Ненокса - Северодвинск", были выявлены трое американцев, которых заподозрили в нарушении правил пребывания в Российской Федерации.
РЕН ТВ10:46

Подробнее о событии

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

РИА Новости18:10

Американские дипломаты в поездке по Архангельской области несколько раз меняли поезда

Интерфакс15:04

Интерфакс: в Северодвинске задержали троих сотрудников посольства США, ехавших в Нёноксу

Регион 2912:34

МИД предложил подарить карту снятым с поезда дипломатам из США

РБК15:19

МИД РФ: дипломаты США уведомили о поездке в Архангельск, а оказались в поезде до Северодвинска

Коммерсантъ14:11

МИД России сообщили, что дипломаты США уведомляли о намерении посетить Архангельск

ТАСС14:46

Архангельский губернатор не комментирует задержание военных атташе США

РЕН ТВ11:37
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