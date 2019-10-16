Политика
RT на русскомАмериканских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения. По некоторым данным, инцидент произошёл в понедельник, 14 октября.
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с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, 14 октября на железнодорожной станции Северодвинск при проверке пассажиров поезда, следовавшего сообщением "Ненокса - Северодвинск", были выявлены трое американцев, которых заподозрили в нарушении правил пребывания в Российской Федерации.РЕН ТВ10:46
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Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
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В Минске по запросу США задержана россиянка Анна Богачева
В феврале прошлого года Минюст США предъявил обвинение трем организациям и 13 россиянам, в том числе Богачевой, по делу о вмешательстве в выборы президента 2016 года.
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Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
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Lenta.ru 08:18
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Власти Малави опровергли наличие вируса Эболы в стране
Правительство Малави опровергло опасения по поводу возможной вспышки Эболы в стране после того, как случай подозрения на заболевание был зафиксирован в северном районе Каронга, граничащем с Танзанией.
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Российская газета 15:24
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RT на русском 18:43
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Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
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Известия 17:01
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
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Подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, который находится на севере Сирии в 150 км от Алеппо, у турецкой границы.
Газета.Ru 11:34
Авто
Износ флеш-памяти убивает электромобили Tesla
В истории электромобилей Tesla, похоже, тоже наступает этот момент.
iXBT.com 03:47
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Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru вчера в 08:45
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Армия и оружие
США пригрозили Турции новыми санкциями из-за Сирии
Глава американского минфина Стивен Мнучин рассказал, что турецкая сторона может получить новые санкции, если не прекратит военную операцию в Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:29
Политика
Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде
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РБК 05:36
Политика
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Футбол
Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова
Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut.
Sport24.ru 12:54
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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Хоккей
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Торонто Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Команда из столицы США уступала после первого периода с разницей в одну шайбу и сумела сравнять счет усилиями Евгения Кузнецова.
РБК 21:55
Экономика
В НСО депутаты требуют от кабмина обосновать рост тарифов на капремонт
Идею повышения тарифов на капитальный ремонт не поддержали и депутаты Олег Сметанин, Ашот Рафаелян, Майис Мамедов.
RuNews24.ru 17:38
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 11:57
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Известия 21:00
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости вчера в 12:28
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости 06:02