Как стало известно РЕН ТВ, 14 октября на железнодорожной станции Северодвинск при проверке пассажиров поезда, следовавшего сообщением "Ненокса - Северодвинск", были выявлены трое американцев, которых заподозрили в нарушении правил пребывания в Российской Федерации.

с чего всё началось

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения. По некоторым данным, инцидент произошёл в понедельник, 14 октября.

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

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