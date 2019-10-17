Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах.

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения. По некоторым данным, инцидент произошёл в понедельник, 14 октября.

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

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