Политика

RT на русскомRT на русскомАмериканских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения. По некоторым данным, инцидент произошёл в понедельник, 14 октября.
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Мария Захарова
Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах.
— Мария Захарова, российский дипломатТК Звезда вчера в 14:30

Подробнее о событии

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание

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