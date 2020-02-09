Американские военные попали под обстрел в Афганистане, есть пострадавшие. Об этом 8 февраля сообщил представитель ВС США в этой стране Сонни Леггетт.

Авто Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020 Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.

Происшествия Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.

Политика США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН Соединенные Штаты приступили к рассмотрению предложения президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

Происшествия В Киеве за русский язык жестоко избили женщину Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.

Политика В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.

Авто Toyota RAV4 вышла на 1 место по итогам продаж за январь Высокий интерес потребителей к кроссоверу позволил марке Toyota в январе показать внушительные для рынка темпы роста +20,4%, в то время как лучшие показатели других компаний из ТОП-10 не превысили отметку в +7,5%. По итогам января было реализовано 6 405 машин Toyota.

Общество Александр Друзь рассказал о невозможности прожить на свою пенсию Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.