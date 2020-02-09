Армия и оружие

ИзвестияИзвестияАмериканских военных обстреляли в Афганистане

Американские военные попали под обстрел в Афганистане, есть пострадавшие. Об этом 8 февраля сообщил представитель ВС США в этой стране Сонни Леггетт.
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Два военнослужащих США погибли, еще шестеро пострадали в результате обстрела в Афганистане

ТАССвчера в 23:38

Американские военные заявили о двух солдатах, погибших в Афганистане

РИА Новостивчера в 23:52

Бойцы США пострадали в результате нападения у границы с Пакистаном

News.ru06:46

СМИ: Американских спецназовцев в Афганистане убил их афганский коллега

Российская газетавчера в 22:25

Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане

Известия00:11

NYT: при обстреле афганской провинции Нангархар погибли пять военных США

Газета.Ruвчера в 19:20

Пентагон уточнил число погибших при обстреле в Афганистане

Красная весна00:53
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Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

РИА Новости 07:45
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Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP

Временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса) присвоили власти Китая новому коронавирусу.
РЕН ТВ вчера в 21:33
Авто

Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020

Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
iReactor вчера в 03:37
Происшествия

Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми

Российская газета 08:10
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Наука

Исследователи из Санкт-Петербурга разработали новую технологию создания солнечных батарей

Научная Россия 06 февраля в 16:00
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Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал вчера в 08:49
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне

RT на русском 05:09
Спорт

Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при

Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
News.ru 06:20
Происшествия

Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали

Lenta.ru вчера в 21:19
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Ведомости вчера в 06:27
Происшествия

Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке

В Санкт-Петербурге двоих студентов задержали по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки.
Lenta.ru 07:50
Энергетика

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
RT на русском 07:21
Политика

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Соединенные Штаты приступили к рассмотрению предложения президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
РБК вчера в 21:14
Происшествия

В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
REGNUM 07:09
Космос

SpaceX хочет сдавать свои ракеты в аренду от $1 млн

Портал Поиск 06 февраля в 08:01
Армия и оружие

Французский авианосец в Сирии подошел к российским базам на 120 км

На расстояние около 120 километров подошла к Сирии действующая в Восточном Средиземноморье авианосная ударная группа ВМС Франции во главе с атомным авианосцем Charles de Gaulle.
РЕН ТВ вчера в 17:28
Происшествия

Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане

Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Известия вчера в 01:49
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета 02:16
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
Политика

В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.
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Toyota RAV4 вышла на 1 место по итогам продаж за январь

Высокий интерес потребителей к кроссоверу позволил марке Toyota в январе показать внушительные для рынка темпы роста +20,4%, в то время как лучшие показатели других компаний из ТОП-10 не превысили отметку в +7,5%. По итогам января было реализовано 6 405 машин Toyota.
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Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru 07:59
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
Армия и оружие

Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо

Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Коммерсантъ 07 февраля в 19:53
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«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:14
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Александр Друзь рассказал о невозможности прожить на свою пенсию

Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.
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Китайские авиакомпании начали массово увольнять российских пилотов

«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines», — сообщил источник, близкий к лётному составу авиакомпаний, передает ТАСС.
Профиль вчера в 06:04
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