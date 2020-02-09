Армия и оружие
ИзвестияАмериканских военных обстреляли в Афганистане
Американские военные попали под обстрел в Афганистане, есть пострадавшие. Об этом 8 февраля сообщил представитель ВС США в этой стране Сонни Леггетт.
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СМИ: Американских спецназовцев в Афганистане убил их афганский коллега
Российская газетавчера в 22:25
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Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Общество
Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP
Временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса) присвоили власти Китая новому коронавирусу.
Авто
Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020
Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Наука
Исследователи из Санкт-Петербурга разработали новую технологию создания солнечных батарей
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне
Спорт
Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при
Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Происшествия
Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей
Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Происшествия
Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке
В Санкт-Петербурге двоих студентов задержали по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки.
Энергетика
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН
Соединенные Штаты приступили к рассмотрению предложения президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
Происшествия
В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Космос
SpaceX хочет сдавать свои ракеты в аренду от $1 млн
Армия и оружие
Французский авианосец в Сирии подошел к российским базам на 120 км
На расстояние около 120 километров подошла к Сирии действующая в Восточном Средиземноморье авианосная ударная группа ВМС Франции во главе с атомным авианосцем Charles de Gaulle.
Происшествия
Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Политика
В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.
Авто
Toyota RAV4 вышла на 1 место по итогам продаж за январь
Высокий интерес потребителей к кроссоверу позволил марке Toyota в январе показать внушительные для рынка темпы роста +20,4%, в то время как лучшие показатели других компаний из ТОП-10 не превысили отметку в +7,5%. По итогам января было реализовано 6 405 машин Toyota.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Армия и оружие
Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо
Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Футбол
«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»
Общество
Александр Друзь рассказал о невозможности прожить на свою пенсию
Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.
Общество
Китайские авиакомпании начали массово увольнять российских пилотов
«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines», — сообщил источник, близкий к лётному составу авиакомпаний, передает ТАСС.