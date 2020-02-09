Американские военные попали под обстрел в Афганистане, есть пострадавшие. Об этом 8 февраля сообщил представитель ВС США в этой стране Сонни Леггетт.

Происшествия Возросло число погибших при стрельбе в Таиланде По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда.

Общество Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".

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Происшествия В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.

Политика Ляшко заявил о газовом обмане украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.