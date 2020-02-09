Армия и оружие
ИзвестияАмериканских военных обстреляли в Афганистане
Американские военные попали под обстрел в Афганистане, есть пострадавшие. Об этом 8 февраля сообщил представитель ВС США в этой стране Сонни Леггетт.
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СМИ: Американских спецназовцев в Афганистане убил их афганский коллега
Российская газетавчера в 22:25
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Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине
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Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А
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Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует женщина
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Происшествия
Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран
Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью РБК, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки после окончания холодной войны.
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В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
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Шоу-бизнес
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View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
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Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
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Более 10 лет насиловал свою падчерицу мужчина в Сочи
Армия и оружие
Тайвань попытался перехватить самолеты Китая
Военно-воздушные силы Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты материкового Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньскую военную администрацию.
Политика
Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса поиронизировал над идеей властей Польши добиться репараций от России за советские годы.
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В Marvel не умирают: злодей из фильма «Первый мститель: Противостояние» может вернуться в киновселенную
Да и в целом актер не скрывал, что хочет еще раз сыграть агента «Гидры», хоть Алая Ведьма (Элизабет Олсен) и убила его в блокбастере «Первый мститель: Противостояние».
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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Пользователям Windows 7 система не дает выключить компьютер
Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
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Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
Из-за вируса сократится покупательская активность, убытки понесут розничные магазины в Китае, Северной Америке и Европе, страдают также онлайн-продажи.