Армия и оружие

ИзвестияИзвестияАмериканских военных обстреляли в Афганистане

Американские военные попали под обстрел в Афганистане, есть пострадавшие. Об этом 8 февраля сообщил представитель ВС США в этой стране Сонни Леггетт.
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Два военнослужащих США погибли, еще шестеро пострадали в результате обстрела в Афганистане

ТАССвчера в 23:38

Американские военные заявили о двух солдатах, погибших в Афганистане

РИА Новостивчера в 23:52

Бойцы США пострадали в результате нападения у границы с Пакистаном

News.ru06:46

СМИ: Американских спецназовцев в Афганистане убил их афганский коллега

Российская газетавчера в 22:25

Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане

Известия00:11

NYT: при обстреле афганской провинции Нангархар погибли пять военных США

Газета.Ruвчера в 19:20

Пентагон уточнил число погибших при обстреле в Афганистане

Красная весна00:53
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Общество

Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

Газета.Ru 03:57
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

Коммерсантъ 05:46
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском 07 февраля в 15:53
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
News.ru вчера в 11:43
Общество

Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины

Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
Российский Диалог вчера в 10:34
Общество

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
Эхо Москвы вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире

Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Актуальные Новости 04:59
Спорт

Британская пловчиха-чемпионка решила выступать за Россию

Британская пловчиха Татьяна Белоногофф приняла решение выступать за сборную России.
Lenta.ru 06:40
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Происшествия

Возросло число погибших при стрельбе в Таиланде

По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда.
Взгляд.ру 05:51
Спорт

Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Газета.Ru 06:46
Культура

Композитор Сергей Слонимский умер в Петербурге

В Петербурге сегодня, 9 февраля, скончался композитор-академист и педагог Сергей Слонимский.
РЕН ТВ 06:42
Общество

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
РИА Новости вчера в 21:11
Политика

Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине

Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
РЕН ТВ вчера в 14:32
Культура

Российская певица выступит на «Оскаре»

ТВ Центр 07 февраля в 13:24
Космос

Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А

Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7"), предназначенный для сбора информации, был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Н2А в воскресенье, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
РИА Новости вчера в 21:55
Футбол

Мамаев заявил, что его семью преследует женщина

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Газета.Ru вчера в 13:59
Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
РИА Новости 04:31
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран

Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью РБК, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки после окончания холодной войны.
РИА Новости вчера в 04:22
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru вчера в 01:46
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде

View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Вечерний курьер вчера в 02:44
Политика

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru 07 февраля в 21:21
Происшествия

Более 10 лет насиловал свою падчерицу мужчина в Сочи

КМВ Новости 02:28
Армия и оружие

Тайвань попытался перехватить самолеты Китая

Военно-воздушные силы Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты материкового Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньскую военную администрацию.
Газета.Ru 05:50
Политика

Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса поиронизировал над идеей властей Польши добиться репараций от России за советские годы.
Российская газета 01:25
Кино

В Marvel не умирают: злодей из фильма «Первый мститель: Противостояние» может вернуться в киновселенную

Да и в целом актер не скрывал, что хочет еще раз сыграть агента «Гидры», хоть Алая Ведьма (Элизабет Олсен) и убила его в блокбастере «Первый мститель: Противостояние».
Popcornnews.ru 06 февраля в 06:00
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Технологии

Пользователям Windows 7 система не дает выключить компьютер

Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Astera 05:38
Экономика

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

Из-за вируса сократится покупательская активность, убытки понесут розничные магазины в Китае, Северной Америке и Европе, страдают также онлайн-продажи.
РБК 04:17
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