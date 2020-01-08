Армия и оружие

REGNUMREGNUMАмериканским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком

Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.
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