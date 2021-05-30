Расследование датского общественного телевидения пришло к выводу, что спецслужба США взломала системы электронного наблюдения королевства, чтобы шпионить за некоторыми из ближайших союзников, сообщает парижская Le Monde. Когда речь идет о разведке, часто говорят, что дружбы не существует.

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С чего всё началось Датские спецслужбы помогали американскому Агентству национальной безопасности (АНБ) подслушивать германских политиков, в том числе канцлера Ангелу Меркель, президента Франка-Вальтера Штайнмайера и нынешнего кандидата от правящей Социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка, сообщает Süddeutsche Zeitung Газета.Ru вчера в 16:59