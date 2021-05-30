Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика

Американское АНБ из Дании шпионило за лидерами ЕС

Расследование датского общественного телевидения пришло к выводу, что спецслужба США взломала системы электронного наблюдения королевства, чтобы шпионить за некоторыми из ближайших союзников, сообщает парижская Le Monde. Когда речь идет о разведке, часто говорят, что дружбы не существует.В источнике

С чего всё началось

Датские спецслужбы помогали американскому Агентству национальной безопасности (АНБ) подслушивать германских политиков, в том числе канцлера Ангелу Меркель, президента Франка-Вальтера Штайнмайера и нынешнего кандидата от правящей Социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка, сообщает Süddeutsche Zeitung
.

Подробнее о событии

Спецслужба Дании помогала США шпионить за европейскими политиками. И ей ничего за это не будет

Телеканал 360°11:33

Почему для прослушки Меркель спецслужбы США привлекли Данию

Взгляд.ру09:30

Дания помогала США прослушивать разговоры Меркель

Общественная служба новостейвчера в 15:40

США уличили в слежке за Меркель и Штайнмайером с помощью Дании

Lenta.ru17:19

Дания помогала США следить за Меркель и Штайнмайером, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 16:04

АНБ США и датские спецслужбы следили за лидерами ЕС

Московский Комсомолец23:11

СМИ: спецслужбы Дании помогали США следить за европейскими политиками в 2013 году

ТАССвчера в 14:42
Интересное

Минюст может получить доступ к информации о банковских операциях НКО

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, в соответствии с которым банки должны будут по запросу Министерства юстиции предоставлять сведения об операциях и о счетах некоммерческих организаций (НКО), следует из документа, размещенного в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Ведомости12:06