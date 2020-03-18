Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

The American Conservative подчеркивает, что Россия готовилась к такому сценарию на рынке — она в состоянии балансировать свой бюджет при цене на нефть в 25-30 долларов за баррель на протяжении шести-десяти лет.
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с чего всё началось

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative. Как отмечается в статье, Россия "устала терпеть" наращивание в США добычи сланцевой нефти, в то время как сама она вынуждена снижать производство для удерживания мировых цен.
РИА Новости08:16

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СМИ назвали цель России в нефтяной войне

Газета.Ru11:41

Американцы назвали цель русских в нефтяной войне

Красная весна09:08

В США назвали главную мишень России в «нефтяной войне»

Взгляд.ру09:09

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

News.ru09:19

В США назвали цель России в нефтяной войне

Рамблер09:32

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

РИА Новости08:16

The American Conservative (США): Россия наносит ответный удар по больному месту – американской нефти (The American Conservative)

ИноСМИвчера в 19:58
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Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Российская газета 11:45
Общество

В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом

Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве.
REGNUM 07:42
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года.
РБК 00:58
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Музыка

Танцор из клипа Little Big покорил блогеров и иностранные СМИ

Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 15 марта в 07:43
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости 12:49
Авто

Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги

Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.
Тарантас Ньюс 09:38
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Экономика

Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
РБК 10:50
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
РИА Новости 08:20
Музыка

Сергей Лазарев прокомментировал отмену Евровидения

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в сторис инстаграма видео, где прокомментировал новость по поводу отмены музыкального конкурса Евровидение.
РИА Новости 10:21
Политика

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
РИА Новости 12:28
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 07:23
Наука

Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Live24 вчера в 08:01
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
Спорт

Губерниев осудил организаторов чемпионата России по лыжам

Экстренная отмена гонки на чемпионате России по лыжам является виной организаторов, которым не стоило проводить турнир в Архангельской области, уверен комментатор Дмитрий Губерниев.
NewInform 07:37
Энергетика

«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Красная весна 09:27
Футбол

Станислав Черчесов прокомментировал отмену Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу обратился к российским болельщикам после решения УЕФА перенести Чемпионат Европы на следующий год.
Пятый канал вчера в 14:55
Происшествия

Полиция задержала обстрелявших автосалон в Москве

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных действий задержали банду напавших на московский автосалон преступников, состоящую из шести человек.
Известия 01:35
Здоровье

В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
RuNews24.ru вчера в 08:28
Политика

Путин пообещал восстановить права на надбавки к пенсиям ветеранам ВС

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что будут восстановлены права на надбавки к пенсиям всех ветеранов вооруженных сил, проходивших службу в странах, где велись боевые действия.
РИА Новости 12:46
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сменил маршрут

Судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2» сменило маршрут.
Ореанда-Новости вчера в 04:41
Политика

Путин: Октябрьская революция была прологом к огромной трагедии

На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, трансляцию которой ведет телеканал "Россия 24", президент РФ отметил, что Октябрьская революция 1917 года "без всяких сомнений — крупнейшее событие мировой истории".
Вести.Ru 12:05
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Общество

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
РБК 12:23
Политика

Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу

Президент призвал не верить фейкам и вбросам по коронавирусу.
Российская газета 12:10
Армия и оружие

Российские корабли назвали помехой для провокации в Черном море

Телеканал 360° 16 марта в 08:53
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