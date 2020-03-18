Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative. Как отмечается в статье, Россия "устала терпеть" наращивание в США добычи сланцевой нефти, в то время как сама она вынуждена снижать производство для удерживания мировых цен.

с чего всё началось

The American Conservative подчеркивает, что Россия готовилась к такому сценарию на рынке — она в состоянии балансировать свой бюджет при цене на нефть в 25-30 долларов за баррель на протяжении шести-десяти лет.

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