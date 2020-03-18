Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative. Как отмечается в статье, Россия "устала терпеть" наращивание в США добычи сланцевой нефти, в то время как сама она вынуждена снижать производство для удерживания мировых цен.

Политика FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".

Политика Зеленский назвал ложью информацию о 400 больных коронавирусом на Украине Президент обещает сохранить среднюю зарплату при переходе на дистанционное обучение Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о ситуации по противодействию коронавируса в стране.

Здоровье Дума одобрила в I чтении проект о регулировании цен на лекарства Законопроект, по которому Правительство РФ получит право фиксировать цены на определенные лекарства и медицинские изделия на срок до 90 дней при угрозе эпидемий, одобрен Государственной Думой в первом чтении.

Здоровье Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.

Политика В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.

Политика Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.

Авто Автомобили с пробегом в России дорожают Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России к концу февраля 2020 года составила 630 тыс. рублей.

Религия Церковь издала санитарные правила для богослужений Комплекс санитарных мер по профилактике коронавирусной инфекции в церкви утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 марта, сообщает сайт Русской православной церкви.

Экономика Что случилось за ночь. Главные новости РБК Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса Часть московских ресторанов с 18 марта приостанавливает работу по обслуживанию гостей и переходит на формат доставки еды.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Общество В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Энергетика ФАС не видит предпосылок для роста цен на автомобильное топливо По данным ФАС, с 1 января 2020 года по 18 марта динамика розничных цен на автомобильный бензин была ниже инфляции, рост по марке Аи-92 составляет 0,2%, Аи-95 - 0,2%, на дизельное топливо зимнее - 0,19%.