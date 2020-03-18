Энергетика
Утро.ruРоссия достигла своей цели в нефтяной войне
Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи.
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Комментарии
Происшествия
В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус.
Политика
Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год вопросом
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что ждет россиян в 2024 году в контексте президентских выборов и о своих планах.
Здоровье
В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом
В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год
Москва, 18 марта 2020, 12:52 — REGNUM В настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным.
Экономика
В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса
Российское правительство на три месяйца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов.
Общество
Петербургские суды закрываются для посетителей из-за коронавируса
Санкт-Петербург, 19 марта 2020, 09:41 — REGNUM Петербургские суды приступили к исполнению постановления президиума Верховного суда РФ и начиная с четверга переходят на особой режим.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Общество
S7 и «Победа» получили разрешение на вывоз россиян из Черногории
S7 получила разрешение на рейс из Черногории для вывоза находящихся там россиян, сказала РИА Новости представитель авиакомпании.
Происшествия
В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей
Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне
Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года. Котировки обвалились ниже 27 долларов.
Общество
Правительство с 20 марта начнет оперативный мониторинг цен
"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал премьер на заседании правительства.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Здоровье
Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться
Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
Гаджеты
Первый среди лучших: Huawei открыл необычный предзаказ в России
Двадцатого марта в России начнется предзаказ смартфонов новой серии Huawei P40 lite, в рамках которого покупатели получат фитнес-браслет в подарок.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Армия и оружие
Названо основное препятствие для кораблей НАТО в акватории Крыма
Общество
Россияне получат возможность выйти на пенсию на пять лет раньше
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне, которые участвуют в корпоративных пенсионных программах или заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), смогут начать получать выплаты на пять лет раньше.
Общество
Нью-Йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта
Нью-Йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Кино
Что покажут в кино на этой неделе
"Тайная жизнь" (A Hidden Life) В 2019 году обладатель "Золотого медведя", "Золотого льва" и неоднократный лауреат Каннского кинофестиваля Терренс Малик получил ещё две награды — за фильм о легенде австрийского Сопротивления Франце Егерштеттере, который выступал против аншлюса в начале Второй мировой войны и отказывался сотрудничать с фашистами.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Экономика
«AliExpress Россия» отменит комиссию для российских продавцов
«AliExpress Россия» отменит комиссию для российских продавцов в целях поддержки малого и среднего бизнеса.
Наука
Физики СПбГУ приблизились к решению задачи термоядерного синтеза
Российские ученые из Санкт-Петербурга приблизились к решению задачи термоядерного синтеза.
Армия и оружие
США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»
Бывший командир подчеркнул, что у Соединенных Штатов не получилось отследить российскую подводную лодку из-за привлечения сил флота, грамотного использования возможностей субмарины, а также специального маневрирования.
Общество
В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины
Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Наука