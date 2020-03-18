Энергетика

Утро.ruУтро.ruРоссия достигла своей цели в нефтяной войне

Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи.
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Piter.tvвчера в 10:14

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

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La Tribune (Франция): все ли предусмотрела Россия на рынке нефти? (La Tribune)

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В США назвали цель России в нефтяной войне

Рамблервчера в 09:32

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

РИА Новостивчера в 08:16
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Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
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Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне

Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года. Котировки обвалились ниже 27 долларов.
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"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал премьер на заседании правительства.
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Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
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Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
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Первый среди лучших: Huawei открыл необычный предзаказ в России

Двадцатого марта в России начнется предзаказ смартфонов новой серии Huawei P40 lite, в рамках которого покупатели получат фитнес-браслет в подарок.
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Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
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От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

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Бывший командир подчеркнул, что у Соединенных Штатов не получилось отследить российскую подводную лодку из-за привлечения сил флота, грамотного использования возможностей субмарины, а также специального маневрирования.
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