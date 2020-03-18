Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи.

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Экономика Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год Москва, 18 марта 2020, 12:52 — REGNUM В настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным.

Общество Петербургские суды закрываются для посетителей из-за коронавируса Санкт-Петербург, 19 марта 2020, 09:41 — REGNUM Петербургские суды приступили к исполнению постановления президиума Верховного суда РФ и начиная с четверга переходят на особой режим.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Общество Правительство с 20 марта начнет оперативный мониторинг цен "Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал премьер на заседании правительства.

Общество Россияне получат возможность выйти на пенсию на пять лет раньше Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне, которые участвуют в корпоративных пенсионных программах или заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), смогут начать получать выплаты на пять лет раньше.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Финансы Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.

Кино Что покажут в кино на этой неделе "Тайная жизнь" (A Hidden Life) В 2019 году обладатель "Золотого медведя", "Золотого льва" и неоднократный лауреат Каннского кинофестиваля Терренс Малик получил ещё две награды — за фильм о легенде австрийского Сопротивления Франце Егерштеттере, который выступал против аншлюса в начале Второй мировой войны и отказывался сотрудничать с фашистами.

Армия и оружие США не смогли отследить подлодку проекта «Борей» Бывший командир подчеркнул, что у Соединенных Штатов не получилось отследить российскую подводную лодку из-за привлечения сил флота, грамотного использования возможностей субмарины, а также специального маневрирования.