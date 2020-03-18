Энергетика
РИА НовостиАмериканское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative. Как отмечается в статье, Россия "устала терпеть" наращивание в США добычи сланцевой нефти, в то время как сама она вынуждена снижать производство для удерживания мировых цен.
Читать в источнике
Оценить368
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Комментарии
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Происшествия
В Воронежской области у двух пациентов заподозрили коронавирус
Врачи в Воронежской области в среду госпитализировали с подозрением на коронавирус двух новых пациентов, сообщает облправительство.
Спорт
Вяльбе отреагировала на слова Губерниева о преступниках в ФЛГР
По словам Вяльбе, гонка была отменена так поздно из-за того, что Минспорт выпустил запрет на проведение соревнований только сегодня.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.
Шоу-бизнес
Аманда Байнс впервые станет мамой
Адвокат Байнс заявил прессе, что Аманда не публиковала эти снимки — он также попросил фанатов уважать личную жизнь актрисы.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса
Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Авто
В Сети опубликовали первые изображения нового Opel Mokka X
Американский автомобильный гигант Opel объявил о планах представить публике усовершенствованную модель Opel Mokka X. Однако пользователи уже могут рассмотреть шпионские снимки, сделанные во время тестовых заездов автомобиля.
Спорт
Nightdive Studios работает над ремастером боевика Shadow Man
В 1999 году студия Acclaim выпустила на Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast и PC приключенческий боевик от третьего лица Shadow Man.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Общество
«Аэрофлот» сократит полеты в США
"С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.
Общество
Названо число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Авто
Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry – тест-драйв в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест седанов Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry а также выводы экспертов «За рулем» вы найдете тут.
Политика
В России могут перенести весенний призыв в армию
Песков отметил, что вопрос будет изучаться с учетом мнения Министерства обороны РФ. Весенний призыв в России по традиции стартует 1 апреля.
Политика
Трамп назвал себя президентом военного времени
Глава США Дональд Трамп назвал себя президентом военного времени из-за угрозы коронавируса.
Политика
Турция призывает россиян покинуть Турцию
Россиянам настоятельно рекомендуется покинуть Турцию и вернуться домой.
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Киберспорт
Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro
Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
Финансы
Курс евро на Forex превысил 90 рублей
По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Транспорт
РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией
РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Турции
В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Общество
В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек
Политика
На Украине назначен новый генпрокурор
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность нового генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, кандидатуру которой ранее поддержала Верховная Рада.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Хоккей
«Ак Барс» уведомил КХЛ о снятии с Кубка Гагарина
"Ак Барс" отказался от участия во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, сообщает "Бизнес ONLINE".
Авто
Новый мощный Audi S8 доехал до России
Цены начинаются от 10 290 000 рублей. Седан Audi S8 нового поколения представили летом 2019 года.