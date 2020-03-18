Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative. Как отмечается в статье, Россия "устала терпеть" наращивание в США добычи сланцевой нефти, в то время как сама она вынуждена снижать производство для удерживания мировых цен.
Читать в источнике
Комментировать382

Подробнее о событии

В США назвали главную мишень России в «нефтяной войне»

Взгляд.ру09:09

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Piter.tv10:14

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

News.ru09:19

СМИ назвали цель России в нефтяной войне

Газета.Ru11:41

В США назвали цель России в нефтяной войне

Рамблер09:32

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

РИА Новости08:16

The American Conservative (США): Россия наносит ответный удар по больному месту – американской нефти (The American Conservative)

ИноСМИвчера в 19:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:49, Ашберн

Комментарии

Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM 13:12
Происшествия

В Воронежской области у двух пациентов заподозрили коронавирус

Врачи в Воронежской области в среду госпитализировали с подозрением на коронавирус двух новых пациентов, сообщает облправительство.
РИА Новости 06:22
Спорт

Вяльбе отреагировала на слова Губерниева о преступниках в ФЛГР

По словам Вяльбе, гонка была отменена так поздно из-за того, что Минспорт выпустил запрет на проведение соревнований только сегодня.
Pravda.Ru 07:47
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.
REGNUM 15:22
Шоу-бизнес

Аманда Байнс впервые станет мамой

Адвокат Байнс заявил прессе, что Аманда не публиковала эти снимки — он также попросил фанатов уважать личную жизнь актрисы.
Salt Mag 05:33
Шоу-бизнес

Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса

Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Телепрограмма 06:25
Авто

В Сети опубликовали первые изображения нового Opel Mokka X

Американский автомобильный гигант Opel объявил о планах представить публике усовершенствованную модель Opel Mokka X. Однако пользователи уже могут рассмотреть шпионские снимки, сделанные во время тестовых заездов автомобиля.
Faktom 16:36
Спорт

Nightdive Studios работает над ремастером боевика Shadow Man

В 1999 году студия Acclaim выпустила на Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast и PC приключенческий боевик от третьего лица Shadow Man.
Игромания.ру 15:02
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек

Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Коммерсантъ 16 марта в 16:07
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс 06:11
Общество

«Аэрофлот» сократит полеты в США

"С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.
ТАСС 16:32
Общество

Названо число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Газета.Ru 16:27
Авто

Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry – тест-драйв в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест седанов Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry а также выводы экспертов «За рулем» вы найдете тут.
За рулем вчера в 23:27
Политика

В России могут перенести весенний призыв в армию

Песков отметил, что вопрос будет изучаться с учетом мнения Министерства обороны РФ. Весенний призыв в России по традиции стартует 1 апреля.
FlashNord 06:59
Политика

Трамп назвал себя президентом военного времени

Глава США Дональд Трамп назвал себя президентом военного времени из-за угрозы коронавируса.
Lenta.ru 15:27
Политика

Турция призывает россиян покинуть Турцию

Россиянам настоятельно рекомендуется покинуть Турцию и вернуться домой.
МонаВиста 16:05
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Общество

ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 14:52
Киберспорт

Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro

Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
CyberSport.ru 13:05
Финансы

Курс евро на Forex превысил 90 рублей

По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Московский Комсомолец 14:48
Политика

С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля

Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 13:48
Транспорт

РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией

РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 16:02
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Турции

В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Общество

В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Коммерсантъ 10:54
Политика

На Украине назначен новый генпрокурор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность нового генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, кандидатуру которой ранее поддержала Верховная Рада.
Inc-news.ru 02:19
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Piter.tv вчера в 04:24
Хоккей

«Ак Барс» уведомил КХЛ о снятии с Кубка Гагарина

"Ак Барс" отказался от участия во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, сообщает "Бизнес ONLINE".
Sport.ru 08:14
Авто

Новый мощный Audi S8 доехал до России

Цены начинаются от 10 290 000 рублей. Седан Audi S8 нового поколения представили летом 2019 года.
110km.ru вчера в 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное