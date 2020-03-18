Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative. Как отмечается в статье, Россия "устала терпеть" наращивание в США добычи сланцевой нефти, в то время как сама она вынуждена снижать производство для удерживания мировых цен.

Политика ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса «В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.

Шоу-бизнес Аманда Байнс впервые станет мамой Адвокат Байнс заявил прессе, что Аманда не публиковала эти снимки — он также попросил фанатов уважать личную жизнь актрисы.

Шоу-бизнес Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.

Авто В Сети опубликовали первые изображения нового Opel Mokka X Американский автомобильный гигант Opel объявил о планах представить публике усовершенствованную модель Opel Mokka X. Однако пользователи уже могут рассмотреть шпионские снимки, сделанные во время тестовых заездов автомобиля.

Спорт Nightdive Studios работает над ремастером боевика Shadow Man В 1999 году студия Acclaim выпустила на Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast и PC приключенческий боевик от третьего лица Shadow Man.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.

Общество «Аэрофлот» сократит полеты в США "С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.

Общество Названо число новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.

Политика В России могут перенести весенний призыв в армию Песков отметил, что вопрос будет изучаться с учетом мнения Министерства обороны РФ. Весенний призыв в России по традиции стартует 1 апреля.

Киберспорт Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.

Политика С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Транспорт РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.

Политика На Украине назначен новый генпрокурор Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность нового генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, кандидатуру которой ранее поддержала Верховная Рада.