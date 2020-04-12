Российские комплексы "Искандер" представляют собой "большую проблему", которой боится НАТО, пишет National Interest. Издание отмечает, что эти системы в сочетании с четкой стратегией преграждения доступа и блокирования являются эффективным оружием.

Американское СМИ рассказало о российском комплексе, которого боится НАТО

Здоровье Трамп заявил об уменьшении числа пациентов в больницах штата Нью-Йорк В штате Нью-Йорк, где сложилась самая тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса, снижается число пациентов в больницах, сообщил президент США Дональд Трамп.

Авто Появились фото французской версии «Москвич-2141» Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL. 10

Происшествия Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы ГУ МВД России по региону Как уже сообщало ИА REGNUM, побег стал возможен потому, что в психбольнице не была должным образом организована охрана. 510

Общество В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. 184

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер. 1,4K

Общество Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы Заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого, как недавно стало известно, выписали из больницы, выложил в Сеть первое видеообращение.

Политика Песков рассказал, почему Путин решил приехать в Коммунарку Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам почему, глава государства лично побывал в больнице в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с диагнозом коронавирусная инфекция. 44

Общество Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,4K

Политика Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса. 313

Футбол «Реал» хочет возобновить тренировки, несмотря на карантин В «Реале» хотят, чтобы команда вернулась к тренировкам, сообщают испанские СМИ. Сезон в Испании прерван из-за коронавируса.

Здоровье Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных. 256

Общество РЖД отменят 32 поезда дальнего следования «В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе. 19

Экономика Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина Минэнерго предлагает ввести запрет на импорт дешевого бензина на шесть месяцев, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Игры СМИ: в 2022 году выйдет ремейк Resident Evil 4 — его одобрил Синдзи Миками Впервые Capcom решила воссоздать проект с нуля — как это уже сделали с Resident Evil 2 и Resident Evil 3. В 2021 году Capcom выпустит Resident Evil 8, подробнее о которой мы рассказывали в предыдущих новостях, а в 2022-м — ремейк Resident Evil 4. Похоже, серия в ближайшее время будет выходить ежегодно.

Происшествия В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий. 7

Политика МИД раскритиковал сообщение Госдепа о Дне космонавтики В России 12 апреля отмечается День космонавтики, установленный указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.