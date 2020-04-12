Российские комплексы "Искандер" представляют собой "большую проблему", которой боится НАТО, пишет National Interest. Издание отмечает, что эти системы в сочетании с четкой стратегией преграждения доступа и блокирования являются эффективным оружием.

Американское СМИ рассказало о российском комплексе, которого боится НАТО

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