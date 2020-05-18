Армия и оружие
ИзвестияАмериканское издание рассказало о «морском монстре» России
Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty. В материале отмечается, что экраноплан «Чайка» А-050 будет введен в эксплуатацию уже в этом году.
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Общество
Главврача больницы Армавира уволят из-за акции протеста врачей
Вице-губернатор Минькова заявила также, что губернатор региона дал поручение уволить в течение суток главного врача армавирской горбольницы, к которой относится служба неотложной помощи, если комиссия подтвердит данные о недоплатах медикам.
Бизнес-газета вчера в 09:54
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru 22:43
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отреклась от дочери после скандала
Певица признается, что очень любила Плаксину, чего не может сказать сейчас. Успенская призналась, что у дочери «холодное сердце».
Слово и Дело 12:55
Наука
Ученые выяснили происхождение народов Мадагаскара, Самоа и Филиппин
Современные жители Филиппин, Самоа, Мадагаскара и остальные группы австронезийского народа произошли из Южного Китая.
Телеканал 360° 15 мая в 09:59
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ 22:06
Общество
В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг
Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета 19:20
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Экономика
Сухов: Россия может пройти кризис без изменения бюджетного правила
Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила при цене на нефть $40 за баррель, считает бывший заместитель председателя Центробанка, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
Ведомости 19:07
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru 19:59
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Игры
Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store
В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Grand Theft Auto 5. За несколько минут до старта раздачи магазин перестал работать из-за наплыва желающих установить GTA V на свой ПК.
Матч ТВ 15 мая в 04:11
Политика
Российский юморист отказался говорить о Крыме
Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV.
REGNUM 22:53
Наука
Ученые искусственно создали коронавирус
Международная группа ученых методом обратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Cell.
Lenta.ru 18:28
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости 17:52
Армия и оружие
В Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом
Минобороны России перебросит до 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 22:53
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с мужем
Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки.
Аргументы недели 05:19
Шоу-бизнес
Успенская сообщила о смерти близких из-за коронавируса
Недавно из-за COVID-19 умерли ее близкие. Печальную новость исполнительница сообщила фанатам во время прямого эфира в Instagram.
ФАН 11:06
Экономика
ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК 00:22
Здоровье
В Горном Алтае подтвердили 79 случаев заражения коронавирусом
Горно-Алтайск, 18 мая 2020, 05:23 — REGNUM В Республике Алтай количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 79.
REGNUM 22:23
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК 21:14
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска.
РИА Новости 19:51
Общество
Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни
По словам Романа Вильфанда, руководителя «Гидромета» России, температура в Центральной России в ближайшие 6 дней будет ниже нормы на 3-4 градуса, сообщает «ТАСС».
SMINEWS в Иванове 17:52
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости 15 мая в 18:34
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Всего в опросе "Мегаплана" приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса, Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки IT-индустрии (так считает 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).
РБК 22:30
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Комсомольская правда 09:52
Футбол
Андрей Червиченко: Кому суждено подхватить коронавирус, тот и подхватит
Кому суждено подхватить, тот и подхватит. Напомним, что 15 мая исполком РФС принял решение доиграть в РПЛ-2019/20 заключительные 8 туров.
Советский спорт 09:34
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
Шоу-бизнес
Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом
ФАН вчера в 13:47