Армия и оружие
ИзвестияАмериканское издание рассказало о «морском монстре» России
Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty. В материале отмечается, что экраноплан «Чайка» А-050 будет введен в эксплуатацию уже в этом году.
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Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
В интернете появилась петиция с призывом запретить въезд в США и Европу телеведущему Владимиру Соловьеву.
ToDay News Ufa 09:55
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Космос
США запустили секретный военный космоплан
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
Взгляд.ру 09:40
Общество
В Якутии усилят работу по устранению кадрового дисбаланса
В Якутии будет усилена работа по подготовке кадров в отраслях медицины, строительства и дорожного хозяйства.
ИА ЯСИА 20:34
Политика
Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США
«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК 21:40
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия 18:20
Политика
Посольство России уличило постпреда США при ОБСЕ в подлоге
Посольство России в Вашингтоне указало на ошибку постоянного представителя США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймса Гилмора, опубликовавшего фотографию из гетто в Польше в качестве иллюстрации к посту о депортации крымских татар в 1944 году.
РИА Новости вчера в 16:25
Общество
Названы самые недооцененные российские города
Lenta.ru 21:33
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ 14 мая в 23:40
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Происшествия
В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19
Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 00:22
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
Общество
В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии
Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится.
Известия 14:00
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Газета.Ru вчера в 14:01
Хоккей
СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур»
Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур".
Российская газета вчера в 11:10
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Курганской области
В Курганской области в результате ДТП погибли шесть человек, включая двоих детей.
Известия 19:18
Политика
Украинский адвокат задумался о пересоздании страны под именем Русь
Напомним, ранее посол Украины в США Юрий Щербак заявлял о том, что Москва украла принадлежащее Киеву название «Русь», сделав из него «Россию».
REGNUM 21:30
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
Здоровье
Терапевт назвала необходимую продолжительность сна на самоизоляции
Врач-терапевт рассказала, сколько времени в сутки необходимо спать человеку, чтобы сохранить здоровье и бодрость духа на самоизоляции.
РЕН ТВ 21:38
Общество
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии
Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня 07:56
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Армия и оружие
Американский посол в Берлине обвинил немецких политиков в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию
Посол Соединенных Штатов в Берлине Ричард Гренелл обвинил германских социал-демократов в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию, выступив с критикой в адрес партнеров канцлера Ангелы Меркель по коалиции после того, как некоторых из их лидеров призвали к выводу американского ядерного оружия с территории ФРГ.
Гражданские силы.ру вчера в 05:22
Происшествия
Девушка погибла в ДТП в Корсаковском районе
АСТВ вчера в 02:44
Наука
Врачи нашли иммунитет к коронавирусу у не переболевших COVID-19
В дальнейшем врачи планируют тщательно изучить Т-клетки у тех, кто уже перенес другие коронавирусы до того, как они заболеют COVID-19, а также после выздоровления.
Народные новости 14:21
Культура
Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
Passion.ru 13:00
Общество
Плюс 71: новые случаи COVID-19 выявили в Приморье
За минувшие сутки ещё 71 человек заболел COVID-19 в Приморье, сообщает ИА DEITA. RU со ссылкой на оперативный штаб региона.
Deita.ru 21:45
Авто
Почему открытие дилерских центров не решит проблем авторынка
Car.ru вчера в 06:15
Авто
Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun
Компания Nissan намерена в текущем году существенно уменьшить уровень расходов.
Faktom вчера в 07:34
Происшествия
В Еврейской АО у 230 человек выявили заражение коронавирусом
Биробиджан, 18 мая 2020, 04:33 — REGNUM Количество заражений коронавирусом в Еврейской АО достигло 230 случаев с начала наблюдений, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.
REGNUM 21:33