Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty. В материале отмечается, что экраноплан «Чайка» А-050 будет введен в эксплуатацию уже в этом году.

Космос США запустили секретный военный космоплан С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B. 262

Общество В Якутии усилят работу по устранению кадрового дисбаланса В Якутии будет усилена работа по подготовке кадров в отраслях медицины, строительства и дорожного хозяйства.

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Происшествия В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19 Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 3

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Политика Украинский адвокат задумался о пересоздании страны под именем Русь Напомним, ранее посол Украины в США Юрий Щербак заявлял о том, что Москва украла принадлежащее Киеву название «Русь», сделав из него «Россию». 19

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Армия и оружие Американский посол в Берлине обвинил немецких политиков в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию Посол Соединенных Штатов в Берлине Ричард Гренелл обвинил германских социал-демократов в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию, выступив с критикой в адрес партнеров канцлера Ангелы Меркель по коалиции после того, как некоторых из их лидеров призвали к выводу американского ядерного оружия с территории ФРГ.

Наука Врачи нашли иммунитет к коронавирусу у не переболевших COVID-19 В дальнейшем врачи планируют тщательно изучить Т-клетки у тех, кто уже перенес другие коронавирусы до того, как они заболеют COVID-19, а также после выздоровления. 54

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