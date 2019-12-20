с чего всё началось

В ответ Куликов подчеркнул, что Путин и Медведчук встретились там, где удобно, поскольку у российского лидера очень напряженный график. "Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий. Он также заявил, что хотел бы выгнать Вайнера, и назвал его "последней мразью".

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