Политика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

В ответ Куликов подчеркнул, что Путин и Медведчук встретились там, где удобно, поскольку у российского лидера очень напряженный график. "Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий. Он также заявил, что хотел бы выгнать Вайнера, и назвал его "последней мразью".
Читать в источнике
Комментировать80
с чего всё началось
Американский эксперт Грэг Вайнер не смог продолжить участие в программе "Кто против
?" на телеканале "Россия 1", поскольку был изгнан ведущим Дмитрием Куликовым.
Царьград10:39

Подробнее о событии

Американского эксперта оскорбили на телешоу «России 1»

URA.Ru12:22

Политолог покинул студию «России 1» после слов «последняя мразь»

Lenta.ru11:03

Американца обозвали и выгнали из студии ВГТРК за «убогий юмор»

Московский Комсомолец10:28

Из студии российского канала выгнали американского политолога

Взгляд.ру10:48

«Вы бы не умничали»: Американский эксперт «вылетел» из студии в России из-за «убогого юмора»

Царьград10:59

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

РИА Новости10:05

Американского журналиста выгнали из студии «Кто против» за «убогий юмор»

Вести.Ru09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Общество

Матвиенко заявила, что закон о домашнем насилии не нужен

Телеканал 360° 11:36
Политика

Партия Петра Порошенко сообщила об обысках в своем офисе

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко заявила об обысках в своем офисе.
Известия 12:39
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости вчера в 07:34
Происшествия

В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

РИА Новости 13:09
Политика

Россия и Украина подписали протокол договора по транзиту газа

Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 13:59
Кино

Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

News.ru 03:11
Армия и оружие

Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой

Актуальные Новости 05:20
Экономика

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Известия 11:45
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru 12:25
Происшествия

У здания ФСБ в центре Москвы произошла перестрелка

1. В приемной ФСБ произошла стрельба Около 18:10 в четверг, 19 декабря, стало известно, что в центре Москвы, в приемной ФСБ на Кузнецком Мосту произошла стрельба.
Lenta.ru вчера в 11:28
Футбол

Украинский футболист провалил допинг-тест

Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест.
Известия 13:01
Экономика

Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Зампред и член совета директоров ЦБ Василий Поздышев покинет свой пост, чтобы возглавить совет директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКСБ).
Ведомости 12:29
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 законов, которые усложнят жизнь автовладельцев в 2020 году.
Автоновости дня 07:38
Политика

Путин с интересной мимикой сказал про отмену двух сроков подряд

Путин имел в виду, что по Конституции сейчас пост президента нельзя занимать больше двух сроков подряд, а не подряд — можно.
Московский Комсомолец вчера в 06:26
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 02:45
Здоровье

Журналистка из Крыма задала вопрос Путину о больных детях

Президенту РФ Владимиру Путину в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве задали вопрос из Крыма о том, можно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно.
Аргументы и Факты - Крым вчера в 06:52
Общество

Epic Games Store запустил акцию с раздачей бесплатных игр

Профиль 04:24
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета 14:15
Космос

У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Вести.Ru 12:09
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске огрызнулась на критику Пригожина

Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, в грубой форме ответила журналистам, которые попросили артистку прокомментировать критику Иосифа Пригожина.
Вести Подмосковья 12:31
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Общество

Регулярные посещения концертов, музеев и театра могут продлить жизнь

Исследование британских ученых показало, что регулярное посещение музеев, концертов, галерей и театра может продлить жизнь, значительно снизив риск преждевременной смерти.
Капитал страны 11:54
Общество

Нацбанк Украины ввел в обращение монету в пять гривен

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в пятницу в обращение монету номиналом в пять гривен, которая призвана заменить бумажные купюры такого же достоинства.
ТАСС 08:07
Игры

Xbox объявил новогодние скидки на консоли и игры

В розничных магазинах же появились скидки на консоли Xbox One X (до 10 000 рублей) и Xbox One S (до 6000 рублей).
Ferra 10:11
Политика

Акция противников интеграции с Россией в Минске прошла без инцидентов

Несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубления интеграции с РФ в Минске прошла в пятницу без инцидентов и задержаний, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 13:42
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Говорит Москва вчера в 23:22
Музыка

Рок-группа Papa Roach приедет в Самару на фестиваль «Рок над Волгой»

Телеканал 360° 06:32
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала фото в полупрозрачном платье

Для фотосессии Рудковская подобрала необычный образ. Она надела полностью полупрозрачное платье.
Kleo.ru 05:48
Происшествия

Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой

Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Lenta.ru 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное