с чего всё началось

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.

Общество Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года. 94

Политика Жириновский назвал дату назначения врио главы Хабаровского края Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля, подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу. 137

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 270

Футбол Шаронов рассказал, как изменился «Рубин» после прихода Слуцкого Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением относительно того, как изменилась игра казанского клуба под руководством Леонида Слуцкого.

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 92

Общество Собянин оценил подготовку Москвы к переводу обучения в онлайн Москва по сравнению с другими регионами была одной из самых подготовленных к переводу обучения в онлайн-формат, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда", опубликованном сайте. 32

Футбол Полузащитник сборной Узбекистана продолжит карьеру в «Локомотиве» Москва, 18 июля 2020, 18:31 — REGNUM 18-летний полузащитник «Бунедкора» и сборной Узбекистана Жасур Жалолиддинов продолжит карьеру в московском «Локомотиве», заявил бывший вице-президент «железнодорожников».

Общество Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции. 110

Футбол Дортмундская «Боруссия» не планирует снижать цену за Санчо Дортмундская «Боруссия» не планирует снижать цену за своего атакующего полузащитника Джейдона Санчо.

Футбол «Спартак» вылетел в Петербург на кубковый матч с «Зенитом» Футболисты московского «Спартака» вылетели в Санкт-Петербург, где уже завтра примут участие в мате полуфинала Кубка России по футболу против «Зенита».

Экономика Жириновский считает выгодной деноминацию Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России. 140

Здоровье Волгоградцы узнали способы восстановления после перерыва в тренировках После жесткого режима самоизоляции и введения ограничений из-за коронавируса фитнес-клубы были закрыты, и волгоградцы, которые привыкли к регулярным тренировкам, были лишены возможности посещать спортзал.

Футбол Футболист «Ростова» Байрамян решил выступать за сборную Армении Хавбек является выпускником Ростовского областного училища олимпийского резерва. За основную команду «Ростова» он выступает с 2011 года.

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса. 313

Армия и оружие Военные ЮВО совершили марш через горные перевалы Кавказа Военнослужащие Южного военного округа в ходе внезапной проверки боеготовности Вооружённых сил России совершили марш на лошадях по горным перевалам Кавказа.

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 302

Общество Южная Осетия обвиняет Грузию в краже летучих мышей По данным спецслужбы, сотрудники лаборатории занимались систематическим отловом летучих мышей на границе Грузии и Южной Осетии в 2012, 2014 и 2018 годах. 20