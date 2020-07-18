с чего всё началось

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.

Здоровье Известно, как жители Башкирии заражаются дифиллоботриозом В Башкирии за год снизилось число заболевших дифиллоботриозом (вид глистного заражения)*.

Здоровье Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии. 36

Общество Сомнолог рассказала о пользе проветриваний для здорового сна Что делать чтобы восстановить нормальный сон рассказала в интервью радио Sputnik в воскресенье, 19 июля, руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.

Общество Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года. 166

Футбол Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.

Общество В Якутии скончались 53 пациента с коронавирусом Якутск, 17 июля 2020, 09:21 — REGNUM В Якутии за истекшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 97 пациентов, один умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 22

Игры Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим. 8