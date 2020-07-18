Политика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.
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с чего всё началось
Старшину ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче секретных данных гражданину России, сообщает
 издание The Virginian-Pilot со ссылкой на судебные материалы.
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