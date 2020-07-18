Политика
РИА НовостиАмериканского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.
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Фигурное катание
Скончавшаяся в Москве фигуристка Александровская болела эпилепсией
Погибшая фигуристка Екатерина Александровская с января текущего года лечилась от эпилепсии.
Народные новости 10:52
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек
Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
РБК 20:42
Интернет
Microsoft признала ошибку Windows, из-за которой «пропадает» интернет
Компания Microsoft признала ещё одну неприятную ошибку в новой версии Windows 10 (2004 или May 2020 Update).
iXBT.com 11:08
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
SMINEWS в Иванове 19:08
Авто
В Украине появились локализованные «ГАЗели» под брендом HDC
По информации источника, в Украине выпускают и продают «ГАЗели-Бизнес» под маркой HDC.
Лезги газет 15:19
Армия и оружие
На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий
Военнослужащий украинской армии перешел на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.
КП - Донецк вчера в 03:56
Культура
Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей
Газета Культура вчера в 08:04
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Здоровье
Известно, как жители Башкирии заражаются дифиллоботриозом
В Башкирии за год снизилось число заболевших дифиллоботриозом (вид глистного заражения)*.
UfaTime.ru 22:51
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
Космос
Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию
Стало известно, что Пентагон собирается запустить свою собственную космическую мини-станцию.
ToDay News Ufa 11:33
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Здоровье
Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе
По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК 15:02
Общество
Сомнолог рассказала о пользе проветриваний для здорового сна
Что делать чтобы восстановить нормальный сон рассказала в интервью радио Sputnik в воскресенье, 19 июля, руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.
Известия 23:19
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18
Политика
Бывший депутат Рады рассказал об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Киев уже "отказался" от Донбасса и притязаний на Крым.
Известия 22:53
Общество
В Якутии скончались 53 пациента с коронавирусом
Якутск, 17 июля 2020, 09:21 — REGNUM В Якутии за истекшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 97 пациентов, один умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 02:21
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43
Общество
Посол рассказал о запрете на торговлю армянам в московском «Фуд Сити»
Посольство Армении в России начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на московском рынке «Фуд Сити».
Lenta.ru 22:46
Армия и оружие
Учебный бой между Су-30МКИ и F-18D ВВС Малайзии запечатлели на видео
ПолитРоссия 03:32
Происшествия
На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, следует из данных на сайте Гидрометцентра.
РБК 22:39
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 18:34