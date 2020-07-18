с чего всё началось

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.

Общество В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 44

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 92

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 306

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 293

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Общество «Радон» завершил рекультивацию участка Юго-Восточной хорды Рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов завершены. 125

Общество В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи» В Одессе начали поднимать со дна затонувший в ноябре 2019 года танкер «Делфи». Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание «Думская»

Футбол «Лидс» занял первое место в Чемпионшипе «Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).

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Футбол Кафельников не верит в победу «Спартака» над питерским «Зенитом» Болельщик «Спартака» и экс-теннисист Евгений Кафельников выразил сомнения в победе москвичей в матче Кубка РФ против питерского «Зенита».

Футбол «Бернли» обыграл «Норвич», игравший вдевятером с конца первого тайма Матч АПЛ «Норвич» – «Бернли» завершился со счетом 0:2. Счет был открыт в конце первого тайма (45+5).

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1,1K

Технологии МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики Совместные морские исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию начинают МегаФон и Росгеология. 6

Политика Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале. 234