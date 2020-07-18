Политика
РИА НовостиАмериканского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Политика
Ветераны попросили уволить Собчак с Первого канала
АБН вчера в 16:34
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот из команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
Коммерсантъ 10:41
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания 11:20
Политика
Жириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
BFM.ru 11:22
Общество
«Радон» завершил рекультивацию участка Юго-Восточной хорды
Рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов завершены.
РБК вчера в 00:55
Общество
В Одессе начали поднимать со дна затонувший танкер «Делфи»
В Одессе начали поднимать со дна затонувший в ноябре 2019 года танкер «Делфи». Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание «Думская»
Украина.ру 08:33
Армия и оружие
Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Футбол
«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе
«Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).
Sports.ru 09:55
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09
Общество
В Калининградской области не разрешили открыть рестораны в 6 городах
С понедельника, 20 июля 2020 года, в Калининградской области возобновят работу кафе, рестораны, столовые*.
Русский Запад 13:04
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 40 может выйти в двух различных версиях
Смартфоны Mate 40, которые получат фирменные процессоры, могут быть выпущены эксклюзивно для рынка Китая.
iReactor 13:51
Единоборства
Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова
ProstoProSport 12:37
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Футбол
Кафельников не верит в победу «Спартака» над питерским «Зенитом»
Болельщик «Спартака» и экс-теннисист Евгений Кафельников выразил сомнения в победе москвичей в матче Кубка РФ против питерского «Зенита».
ProstoProSport 14:09
Футбол
«Бернли» обыграл «Норвич», игравший вдевятером с конца первого тайма
Матч АПЛ «Норвич» – «Бернли» завершился со счетом 0:2. Счет был открыт в конце первого тайма (45+5).
Советский спорт 14:26
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Кино
Вышел трейлер хоррора «Новые мутанты» с «Арьей Старк»
iReactor вчера в 06:07
Технологии
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики
Совместные морские исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию начинают МегаФон и Росгеология.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 08:32
Наука
В Германии создано самое тонкое оптическое зеркало в мире
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Германии создано самое тонкое оптическое зеркало в мире.
Piter.tv 08:00
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Футбол
Александр Ляказетт заинтересован в переходе в «Ювентус»
Александр заинтересован в переходе в «Ювентус». Форварда привлекает возможность выступать вместе с Криштиану Роналду и Пауло Дибалой.
Чемпионат 13:21