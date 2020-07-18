Политика
РИА НовостиАмериканского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.
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Военного США, передавшего секретные данные россиянину, обвиняют по 6 статьям
Московский Комсомолец19:07
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NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года
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СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
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Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 16:18
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Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
Общество
В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в столице.
Коммерсантъ 16:43
Армия и оружие
Армения отчиталась о трех подбитых азербайджанских танках
Вооруженные силы Армении с начала эскалации конфликта на армяно- азербайджанской границе уничтожили три танка армии Азербайджана.
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Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что к концу 2022 года страна представит первый серийный электромобиль, полностью сделанный при помощи местного производства, передает ТАСС.
МИР 24 18:03
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
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Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.
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Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
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Лондону указали на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой
Попытки Лондона обвинить Россию во «вмешательстве» в выборы являются попыткой отвлечь внимание от предстоящего обнародования доклада, который может указать на российское финансирование Консервативной партии, пишет автор колонки в The Independent Мэри Дежевски.
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Правительство РФ установило правила продажи красивых автономеров
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В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
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Интерфакс 03:10
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Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
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Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
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Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
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По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК 15:02
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Например, красное мясо вызывает накопление мочевой кислоты в суставах, что вызывает осложнение у человека.
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В сфере ядерных вооружений США имеют превосходство над потенциальным противником, власти этой страны намерены сохранять планку, заверил американский министр обороны Марк Эспер.
Газета.Ru 11:53