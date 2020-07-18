с чего всё началось

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.

Фигурное катание Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии Фигуристка Екатерина Александровская, которая ушла из жизни 18 июля, с января лечилась от эпилепсии.

Экономика ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора. 48

Футбол Глава судейского комитета РФС высказался о проблемах в работе с VAR Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказал мнение о проблемах в работе с системой видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Трутнев назвал ошибкой выдвижение Шпорта в губернаторы в 2018 году Вице-премьер правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев накануне заявил о допущенной властями ошибке на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году. 286

Общество ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360. 129

Гаджеты NVIDIA представила новый «творческий» драйвер Studio 451.77 Пришло время запуска новой версии такого драйвера — NVIDIA Studio 451.77.

Политика ФРГ, Италия, Франция рассмотрят санкции за нарушение эмбарго в Ливии Германия, Италия и Франция изучат возможность введения санкций за нарушение военного эмбарго в Ливии.

Политика Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале. 292

Здоровье Бывший эксперт ВОЗ предсказал три волны коронавируса Экс-эксперт Всемирной организации здравоохранения Клаус Штор заявил, что пандемия коронавируса закончится только после появления иммунитета у 80% жителей Земли. 1

Политика Кадыров потребовал от Зеленского извинений Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.

Политика СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы» Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева. 23