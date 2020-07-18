Политика
РИА НовостиАмериканского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.
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Интернет
Microsoft признала ошибку Windows, из-за которой «пропадает» интернет
Компания Microsoft признала ещё одну неприятную ошибку в новой версии Windows 10 (2004 или May 2020 Update).
iXBT.com 11:08
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Фигуристка Екатерина Александровская, которая ушла из жизни 18 июля, с января лечилась от эпилепсии.
ТАСС Спорт 09:54
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Футбол
Черданцев об интересе «Спартака» к Урунову: «Жить на продаже талантов – неблагодарное дело. Тут титулы нужно выигрывать, ежегодно»
Комментатор Георгий Черданцев высказался об интересе «Спартака» к хавбеку «Уфы» Остону Урунову.
Sports.ru 14:54
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
Футбол
Глава судейского комитета РФС высказался о проблемах в работе с VAR
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказал мнение о проблемах в работе с системой видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 16:01
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
Общество
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
Футбол
Опубликованы фотографии формы «Реала» на следующий сезон
Metaratings 13:45
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете
Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости 13:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала совет Филлипу Киркорову о секрете семейного счастья
Подписчики посчитали, что в ней звезда дала совет семейного счастья Филиппу Киркорову.
Актуальные Новости 14:50
Политика
Трутнев назвал ошибкой выдвижение Шпорта в губернаторы в 2018 году
Вице-премьер правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев накануне заявил о допущенной властями ошибке на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году.
Байкал24 03:40
Курьезы
В Новосибирском зоопарке родились 16 редких голубоглазых манулов
Родились 16 редких голубоглазых детенышей манулов. Вес новорожденного животного всего 100 граммов.
Atas.info 12:52
Футбол
Игрок «Валенсии» Черышев пропустит матч против «Севильи» из-за травмы
Хавбек "Валенсии" Денис Черышев пропустит игру чемпионата Испании против "Севильи" из-за травмы, сообщает сайт клуба.
Газета.Ru 15:40
Общество
ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360.
Известия 15:44
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Гаджеты
NVIDIA представила новый «творческий» драйвер Studio 451.77
Пришло время запуска новой версии такого драйвера — NVIDIA Studio 451.77.
3DNews 09:11
Политика
ФРГ, Италия, Франция рассмотрят санкции за нарушение эмбарго в Ливии
Германия, Италия и Франция изучат возможность введения санкций за нарушение военного эмбарго в Ливии.
RT на русском 14:42
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Футбол
Экс-игрок «Рубина» решил выступать за сборную Армении по футболу
Татар-информ 10:44
Армия и оружие
В России создадут дальний перехватчик на базе МиГ-31
Генеральный директор компаний «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко рассказал, что на базе истребителя МиГ-31 планируют создать перспективный дальний перехватчик ПАК ДП, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16 июля в 07:48
Футбол
Чемпион мира по футболу 2014 года Шюррле завершил карьеру
ТАСС Спорт вчера в 08:42
Здоровье
Бывший эксперт ВОЗ предсказал три волны коронавируса
Экс-эксперт Всемирной организации здравоохранения Клаус Штор заявил, что пандемия коронавируса закончится только после появления иммунитета у 80% жителей Земли.
News.ru 15:01
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Политика
СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»
Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru вчера в 10:02
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13