Политика
РИА НовостиАмериканского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.
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Футбол
Экс-тренер сборной Франции не считает «Аталанту» серьезным соперником
Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек поделился мнением о предстоящем противостоянии французского "ПСЖ" и итальянской "Аталанты" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Газета.Ru 20:20
Общество
В Израиле участников массовых протестов задержала полиция
Аресты участников массовых антиправительственных демонстраций после нападений на полицейских начала производить полиция Израиля, 19 июля сообщает газета Times of Israel.
ИА Красная Весна 19:48
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета вчера в 23:05
Общество
Россиянам предсказали холодную зиму после жаркого лета
Аномальная жара, установившаяся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может свидетельствовать o грядущей холодной зиме.
Lenta.ru 19:02
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс вчера в 08:48
Политика
Экс-депутат Рады рассказал об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина уже "отказалась" от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости 18:44
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 15:26
Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости 16 июля в 00:53
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
Армия и оружие
В США объяснили массовое падение американских истребителей
Семь истребителей США потерпели крушение за последние 2 месяца, причем американские эксперты обеспокоены этими происшествиями.
ToDay News Ufa 15:37
Политика
Трамп объявил о переходе на «телефонные митинги» из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" вместо обычных собраний на стадионах из-за коронавируса, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 18:24
Экономика
Европейское направление бизнеса «Газпрома» - перспективный вектор развития
Богдан Зварич, главный аналитик "Промсвязьбанка", напоминает, что 14 июля "Газпром" представил финансовую отчетность по МСФО.
Finam.Ru 06:00
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Происшествия
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147
Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 04:23
Здоровье
Ещё два человека умерли от коронавируса в Кировской области
Остаются с пневмониями на лечении 1072 пациента. Число летальных исходов выросло до 54. Скончались два человека, 80 и 76 лет.
Новый вариант 05:47
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания 11:20
Финансы
ПФР назвал вероятный размер пенсии россиян в 2023 году
Проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) предусматривает, что к 2023 году средняя пенсия граждан будет составлять 19 283 рубля.
Экономика сегодня вчера в 08:44
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон в субботу, 18 июля, выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
Известия 13:00
Политика
Аналитик объяснил отказ Евросоюза пожертвовать «Северным потоком — 2»
Европейская продукция на мировом рынке станет менее востребованной, если ЕС сделает ставку на американский СПГ и ради этого пожертвует российским проектом «Северный поток — 2». Именно этой причиной старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона.
News.ru 20:33
Футбол
«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» находятся на втором месте по результатам сезона ФНЛ, который завершился досрочно. Клуб получил право по повышение класса.
CT news вчера в 04:57
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Авто
Haval презентовал обновленный логотип бренда
Бренд Haval презентовал свой новый логотип, который сменился в очередной раз.
Picsnews.net 12:22
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Гаджеты
Частота обновления экрана Samsung Galaxy S20 Lite составит 120 Гц
3DNews 16 июля в 08:37