с чего всё началось

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.

Футбол Экс-тренер сборной Франции не считает «Аталанту» серьезным соперником Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек поделился мнением о предстоящем противостоянии французского "ПСЖ" и итальянской "Аталанты" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Общество В Израиле участников массовых протестов задержала полиция Аресты участников массовых антиправительственных демонстраций после нападений на полицейских начала производить полиция Израиля, 19 июля сообщает газета Times of Israel. 2

Общество Россиянам предсказали холодную зиму после жаркого лета Аномальная жара, установившаяся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может свидетельствовать o грядущей холодной зиме.

Шоу-бизнес Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате. 5

Политика Экс-депутат Рады рассказал об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса Украина уже "отказалась" от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".

Общество Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 504

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 349

Происшествия В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147 Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе. 762

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1» Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон в субботу, 18 июля, выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

Политика Аналитик объяснил отказ Евросоюза пожертвовать «Северным потоком — 2» Европейская продукция на мировом рынке станет менее востребованной, если ЕС сделает ставку на американский СПГ и ради этого пожертвует российским проектом «Северный поток — 2». Именно этой причиной старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона.

Шоу-бизнес Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. 8

Политика Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале. 384