с чего всё началось

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.

Фигурное катание В ISU отреагировали на смерть фигуристки Александровской в Москве Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема назвал шокирующей новость о смерти фигуристки Екатерины Александровской.

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 226

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 262

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 39

Наука Ученые Сингапура разработали чувствительную кожу для роботов Пятнадцатого июля стало известно, что специалисты из Национального университета Сингапура смогли разработать искусственную кожу, которая практически со стопроцентной точностью способна определять прикосновения. 3

Общество Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити» Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.

Политика МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время. 17

Футбол У московского «Спартака» может появиться свой фарм-клуб в РПЛ Ранее появилась информация, что один из топ-клубов чемпионата России по футболу может оказать финансовую поддержку «Химкам» в обмен на сотрудничество в части обмена игроками.

Общество Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса. 12

Экономика Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ «Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки. 370

Космос Crew Dragon покинет МКС 1 августа Корабль SpaceX с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли вернётся на Землю после исторической миссии 2 августа. 9

Происшествия СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду. 14

Политика Жириновский назвал сроки назначения врио главы Хабаровского края Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.

Общество Мэр Москвы выразил надежду на то, что День города в сентябре состоится Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать.

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 3,3K