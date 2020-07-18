Политика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.
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с чего всё началось
Старшину ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче секретных данных гражданину России, сообщает
 издание The Virginian-Pilot со ссылкой на судебные материалы.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
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Общество

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РБК 05:26
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Наука

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Пятнадцатого июля стало известно, что специалисты из Национального университета Сингапура смогли разработать искусственную кожу, которая практически со стопроцентной точностью способна определять прикосновения.
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Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

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РБК 10:12
Армия и оружие

Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов

В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
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Политика

МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
RT на русском 11:16
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Футбол

У московского «Спартака» может появиться свой фарм-клуб в РПЛ

Ранее появилась информация, что один из топ-клубов чемпионата России по футболу может оказать финансовую поддержку «Химкам» в обмен на сотрудничество в части обмена игроками.
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Общество

Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса.
РБК 11:20
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Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
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Космос

Crew Dragon покинет МКС 1 августа

Корабль SpaceX с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли вернётся на Землю после исторической миссии 2 августа.
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Происшествия

СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку

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РБК 10:45
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Интернет

Хакеры проникли в Twitter с помощью учетных данных сотрудников

В Twitter сообщили, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников.
Коммерсантъ 05:33
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Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте

РБК 06:21
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Футбол

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Жириновский назвал сроки назначения врио главы Хабаровского края

Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.
РБК 11:31
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Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать.
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Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа

Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
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Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
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ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
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Футбол

Игрок «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении

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Газета.Ru 08:32
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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В Чикаго около 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу

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Полицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов

Интерфакс 10:34
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Егоров оценил вероятность перехода Джикии в «Локомотив»

Журналист Сергей Егоров прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотив».
Metaratings 09:47
Армия и оружие

Российские военные заблокировали бронетехнику США в Сирии

Российские военные заблокировали военную колонну с бронетехникой США в сирийской провинции Эль-Хасака.
Известия 08:43
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