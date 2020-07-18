Политика
РИА НовостиАмериканского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.
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Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Пятый канал вчера в 12:06
Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости 16 июля в 00:53
Фигурное катание
В ISU отреагировали на смерть фигуристки Александровской в Москве
Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема назвал шокирующей новость о смерти фигуристки Екатерины Александровской.
Взгляд.ру 08:37
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Наука
Ученые Сингапура разработали чувствительную кожу для роботов
Пятнадцатого июля стало известно, что специалисты из Национального университета Сингапура смогли разработать искусственную кожу, которая практически со стопроцентной точностью способна определять прикосновения.
ToDay News Ufa 08:45
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Армия и оружие
Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
Политика
МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
RT на русском 11:16
Футбол
У московского «Спартака» может появиться свой фарм-клуб в РПЛ
Ранее появилась информация, что один из топ-клубов чемпионата России по футболу может оказать финансовую поддержку «Химкам» в обмен на сотрудничество в части обмена игроками.
ИА Красная Весна вчера в 17:29
Общество
Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса.
РБК 11:20
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Космос
Crew Dragon покинет МКС 1 августа
Корабль SpaceX с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли вернётся на Землю после исторической миссии 2 августа.
Говорит Москва 04:29
Происшествия
СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку
В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду.
РБК 10:45
Интернет
Хакеры проникли в Twitter с помощью учетных данных сотрудников
В Twitter сообщили, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников.
Коммерсантъ 05:33
Политика
Жириновский назвал сроки назначения врио главы Хабаровского края
Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.
РБК 11:31
Общество
Мэр Москвы выразил надежду на то, что День города в сентябре состоится
Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать.
Интерфакс 11:31
Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:55
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Футбол
Игрок «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:32
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Футбол
Егоров оценил вероятность перехода Джикии в «Локомотив»
Журналист Сергей Егоров прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотив».
Metaratings 09:47
Армия и оружие
Российские военные заблокировали бронетехнику США в Сирии
Российские военные заблокировали военную колонну с бронетехникой США в сирийской провинции Эль-Хасака.
Известия 08:43